Dawex y el Grupo Innovalia se alían para impulsar el desarrollo de soluciones de intercambio de datos en España

PARÍS & BILBAO, España--(BUSINESS WIRE)--Dawex, la empresa líder en soluciones de intercambio de datos e Innovalia, grupo estratégico de empresas tecnológicas líderes en soluciones de transformación digital, firman un acuerdo de colaboración estratégica para impulsar el desarrollo de espacios de datos seguros y soberanos en el mercado español mediante una oferta completa de productos y servicios.

La colaboración combina dos experiencias sólidas y complementarias con el liderazgo tecnológico de Dawex en el intercambio de datos y el amplio conocimiento del sector industrial español del Grupo Innovalia. Dawex y Grupo Innovalia unen fuerzas para ofrecer propuestas de valor conjuntas tanto a PYMEs como a grandes empresas y entidades públicas interesadas en crear ecosistemas digitales y espacios de datos seguros y de confianza.

Dawex aporta su amplia experiencia tecnológica, de negocio y normativa en la creación de ecosistemas de datos seguros y de confianza, como Corporate Data Hubs, Data Marketplaces e Industry Data Spaces, para mejorar la competitividad, la eficiencia del mercado y la resiliencia de la cadena de valor de las organizaciones.

Por su parte, el Grupo Innovalia contribuye con su profundo conocimiento del mercado español, su capacidad de ofrecer servicios avanzados de IT y consultoría, y una red de pymes tecnológicas que refuerzan la implantación y escalabilidad de las soluciones conjuntas.

El acuerdo se centra principalmente en el mercado español, con el objetivo inicial de abordar los sectores de la energía, fabricación, agroalimentario, construcción, retail y movilidad.

«Esta colaboración estratégica entre Dawex y Grupo Innovalia es un paso esencial para acelerar el desarrollo de espacios de datos seguros y soberanos en todo el mercado español», afirma Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex. «Juntos, estamos empoderando a las organizaciones españolas de todos los sectores principales para que alcancen nuevos niveles de eficiencia e innovación, proporcionándoles soluciones software para la creación de espacios de datos y mercados de datos resilientes y de alto rendimiento, en colaboración con el Grupo Innovalia, presente en numerosas regiones de España.»

Según Jesús de la Maza, presidente de Innovalia «Con la firma de este acuerdo, y la incorporación de las soluciones de Dawex a nuestro portfolio, disponemos de unas capacidades únicas para ayudar a las empresas a incorporar soluciones de intercambio y gobernanza de datos que les permitan dar un salto a la hora de mejorar sus procesos de negocio y poner en marcha iniciativas basadas en IA.»

Sobre Dawex

Dawex es la empresa líder en tecnología y soluciones de intercambio de datos para difundir y distribuir productos de datos fomentando la confianza, la seguridad, la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa en materia de datos. Gracias a la tecnología de intercambio de datos de Dawex, las organizaciones crean ecosistemas de datos como hubs de datos corporativos, mercados de datos y espacios de intercambio de datos sectoriales para aumentar su eficiencia operacional y comercial dentro de su cadena de valor. Las Naciones Unidas han invitado a Dawex a formar parte del grupo de expertos en materia de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Galardonada con el premio «Pioneros en Tecnología» otorgado por el Foro Económico Mundial, la empresa Dawex ha impulsado asimismo el programa internacional de estandarización Trusted Data Transaction. Dawex es una empresa francesa creada en 2015 cuya actividad comercial se encuentra en proceso de expansión por Europa, Asia, Norteamérica y Oriente Medio.

Sobre Grupo Innovalia

Con sede en Bilbao y más de 35 años desde su fundación, Grupo Innovalia es una alianza internacional de empresas de base tecnológica, cuyo objetivo principal es proporcionar herramientas para la transformación digital. El grupo combina equipos multidisciplinares, para ofrecer una amplia diversidad de servicios y productos, que se adaptan a las necesidades de clientes tanto del sector público como privado, basados en un modelo de innovación abierta. Como grupo estratégico, Innovalia se ha consolidado como un actor clave en la digitalización empresarial. www.innovalia.com