GigaDevice s’associe à Melchioni Electronics pour développer ses activités en France, en Italie et dans la Péninsule ibérique

PÉKIN et MILAN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, la société leader du secteur des semi-conducteurs spécialisée dans les mémoires flash, les microcontrôleurs 32 bits (MCU), les capteurs et les produits analogiques, a conclu un accord de distribution avec Melchioni Electronics, une entreprise basée à Milan.

Ce partenariat permet à GigaDevice d’étendre sa présence sur plusieurs grands marchés européens, auxquels Melchioni Electronics fournira non seulement les gammes de mémoires flash et de microcontrôleurs de pointe de GigaDevice, mais assurera également un support technique dédié sur le terrain. L’accord couvre la distribution en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, avec une présence locale dans chacun de ces pays.

GigaDevice propose des produits de pointe tels que les mémoires flash SPI NOR et SLC NAND, des microcontrôleurs 32 bits, des circuits analogiques et des capteurs. Ces technologies jouent un rôle essentiel dans de nombreuses applications, notamment l’automatisation industrielle, l’automobile, l’électronique grand public, l’IoT (internet des objets), les communications en réseau, les appareils mobiles et les PC.

« La mise en place de ce partenariat et l’entrée accélérée de ces produits sur les marchés européens constituent une étape importante de notre stratégie », a déclaré Reiner Jumpertz, vice-président de GigaDevice et directeur général de la région EMEA. « Melchioni, qui jouit d’une excellente réputation, est renommée pour son expertise approfondie en ingénierie. Ses équipes régionales d’ingénieurs d’application terrain et de marketing soutiennent parfaitement nos objectifs de croissance ambitieux en Europe. »

« Cet accord stratégique avec GigaDevice apporte une valeur ajoutée considérable à notre clientèle », a déclaré Elisabetta Dell’Olio, responsable de la plateforme Technologie et Fournisseurs chez Melchioni Electronics. « Notre mission principale est de fournir aux entreprises les technologies les plus efficaces et les plus innovantes. En intégrant à nos services les solutions de mémoire flash et les microcontrôleurs (MCU) GD32 de classe mondiale de GigaDevice, nous améliorons considérablement notre offre dans les secteurs de l’automobile, de l’automatisation industrielle et de l’électronique grand public. »

À propos de Melchioni Electronics

Melchioni Electronics est une entreprise de premier plan spécialisée dans la distribution et l’intégration de solutions électroniques de haute qualité. Bénéficiant d’une solide réputation dans le secteur, Melchioni Electronics dessert un large éventail de secteurs industriels. La Société est réputée pour son expertise en matière de composants électroniques et sa capacité à concevoir des solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Axée sur l’innovation, Melchioni Electronics vise l’excellence et repousse sans cesse les limites de la technologie pour offrir à ses clients des solutions électroniques de pointe. Privilégiant la qualité, la fiabilité et la satisfaction client, Melchioni Electronics est le partenaire de confiance des entreprises à la recherche de solutions électroniques avancées et de services d’intégration.

À propos de GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. est l'un des principaux fournisseurs internationaux de semi-conducteurs sans usine. Fondée en avril 2005, la société n'a cessé de se développer à l'international et a établi son siège mondial à Singapour en 2025. Aujourd'hui, GigaDevice possède des succursales dans de nombreux pays et régions, offrant ainsi une assistance localisée à portée de main de ses clients. Engagée dans la création d'un écosystème complet avec des gammes de produits majeures (mémoire flash, microcontrôleurs, capteurs et composants analogiques) comme moteur principal, GigaDevice est en mesure de fournir une large gamme de solutions et de services dans les domaines de l'industrie, de l'automobile, de l'informatique, de l'électronique grand public, de l'IoT, des appareils mobiles, des réseaux et des communications. GigaDevice a obtenu la certification ISO26262:2018 relative à la sécurité fonctionnelle automobile ASIL D, la certification IEC 61508 relative à la sécurité fonctionnelle des produits, ainsi que les certifications ISO9001, ISO14001, ISO45001 et Duns. Dans le cadre de sa quête constante visant à élargir son offre technologique à ses clients, GigaDevice a également conclu des alliances stratégiques avec des fonderies, des usines d'assemblage et des centres d'essai de premier plan afin de rationaliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site suivant : www.gigadevice.com

*GigaDevice, GD32 et leurs logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de GigaDevice Semiconductor Inc. Les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

