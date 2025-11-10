Aptiv et Robust.AI vont développer conjointement des robots collaboratifs basés sur l’IA

SCHAFFHAUSEN, Suisse et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE : APTV), une entreprise technologique mondiale qui se consacre à la création d’un avenir plus sûr, plus écologique et plus connecté, et Robust.AI, un leader de l’automatisation industrielle basée sur l’IA, ont annoncé aujourd’hui une coopération stratégique pour développer conjointement des robots collaboratifs (cobots) basés sur l’IA. Ce partenariat combine le portefeuille de produits de pointe d’Aptiv, notamment les plateformes et outils Wind River, avec l’expertise de Robust.AI en matière de robotique et de conception centrée sur l’humain afin d’accélérer l’innovation dans le domaine de l’automatisation industrielle et des entrepôts.

« Aptiv, en collaboration avec ses partenaires stratégiques, ouvre la voie à l’avenir de l’intelligence artificielle grâce à des technologies qui détectent, réfléchissent, agissent et optimisent en temps réel », déclare Javed Khan, vice-président exécutif et président de la division Logiciels, Sécurité avancée et Expérience utilisateur chez Aptiv. « En combinant les solutions intelligentes de perception, de calcul et de logiciels d’Aptiv avec la plateforme robotique innovante de Robust.AI, nous accélérons le déploiement de solutions évolutives basées sur l’IA qui apportent une réelle valeur ajoutée dans de nombreux secteurs. »

Le portefeuille de solutions de perception et les technologies d’apprentissage automatique d’Aptiv seront intégrés à la plateforme Robust.AI afin de fournir des flux de travail robotiques évolutifs, efficaces et sécurisés. Cette solution conjointe comprendra :

Aptiv PULSE™ Sensor – Une caméra compacte à vision panoramique associée à un radar à très courte portée, permettant une détection fiable et précise à 360 degrés.

PULSE™ – Une caméra compacte à vision panoramique associée à un radar à très courte portée, permettant une détection fiable et précise à 360 degrés. Aptiv Radar ML et Behavior ML – Des technologies avancées d’apprentissage automatique pour la perception en temps réel et la planification dynamique d’itinéraires dans des environnements complexes, basées sur les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) d’Aptiv, leaders du secteur.

– Des technologies avancées d’apprentissage automatique pour la perception en temps réel et la planification dynamique d’itinéraires dans des environnements complexes, basées sur les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) d’Aptiv, leaders du secteur. Architecture de la plateforme Robust.AI – Comprend des capteurs optiques avancés basés sur l’IA et des modèles de prise de décision, une localisation et une cartographie simultanées en temps réel (SLAM), un système d’entraînement holonomique breveté, un guidon sensible à la force qui transfère instantanément le contrôle aux opérateurs humains, ainsi que d’autres fonctionnalités intuitives qui améliorent la productivité, l’efficacité et la sécurité.

– Comprend des capteurs optiques avancés basés sur l’IA et des modèles de prise de décision, une localisation et une cartographie simultanées en temps réel (SLAM), un système d’entraînement holonomique breveté, un guidon sensible à la force qui transfère instantanément le contrôle aux opérateurs humains, ainsi que d’autres fonctionnalités intuitives qui améliorent la productivité, l’efficacité et la sécurité. Proof-of-Concept (PoC) étendu – Exploite les plateformes informatiques d’Aptiv et de Wind River, notamment le système d’exploitation en temps réel (RTOS) VxWorks et l’hyperviseur Helix, pour offrir les meilleures performances et virtualisation de leur catégorie, un fonctionnement à faible latence et une flexibilité accrue afin de prendre en charge un large éventail de conceptions de systèmes.

Carter™ de Robust.AI est un cobot multifonctionnel conçu pour augmenter la main-d’œuvre existante. Ses fonctionnalités définies par logiciel offrent les capacités de trois robots (préparation des commandes, transport point à point et tri mobile), permettant ainsi de prendre en charge plusieurs flux de travail sur une seule plateforme. Grâce à ses capacités d’automatisation prêtes à l’emploi, Carter offre des gains de productivité rapides et significatifs, ainsi que des informations basées sur les données qui optimisent les flux de travail, améliorent l’efficacité des entrepôts et permettent un apprentissage continu. Cette flexibilité sans précédent permet aux clients d’adapter Carter de manière dynamique aux besoins évolutifs de leurs installations.

« L’expertise d’Aptiv dans le développement de modèles d’IA avancés, de capteurs et de systèmes d’exploitation en temps réel pour les véhicules autonomes renforcera la capacité de Carter à collaborer en toute sécurité avec des opérateurs humains dans des environnements dynamiques et confinés », déclare Rodney Brooks, cofondateur et directeur technique de Robust.AI. « L’intégration de ces capacités basées sur l’IA nous permettra de dépasser même d’autres solutions avancées et d’apporter les avantages de Carter en termes de productivité et d’efficacité à de nouvelles industries. »

Les capacités d’intégration, la portée mondiale et la chaîne d’approvisionnement résiliente d’Aptiv permettent une production évolutive de systèmes complexes sur divers marchés, comme le prouve le déploiement de technologies avancées dans des millions de véhicules à travers le monde. Cela permet à Robust.AI de se concentrer sur ses principaux atouts, à savoir la conception centrée sur l’humain et les flux de travail basés sur l’IA, tout en garantissant la fourniture de solutions rentables et à grande échelle.

À propos d'Aptiv

Aptiv est une entreprise technologique mondiale qui développe des solutions plus sûres, plus écologiques et plus connectées pour un avenir plus durable. Rendez-vous sur aptiv.com.

À propos de Robust.AI

Robust.AI a été fondée et est dirigée par une équipe de robotique de classe mondiale. Nous combinons l’IA, la robotique et la conception centrée sur l’humain pour rendre les robots largement utiles, faciles à adopter et agréables à utiliser. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.robust.ai.

