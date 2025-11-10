Aptiv與Robust.AI共同開發AI驅動的協作機器人

瑞士沙夫豪森和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注于打造更安全、更環保、更互連未來的全球科技公司Aptiv PLC (NYSE: APTV)與AI驅動的工業自動化領導者Robust.AI今日宣布達成策略性合作，將共同開發AI驅動的協作機器人。此次合作整合了Aptiv業界首屈一指的產品組合（包括Wind River平台和工具）與Robust.AI的機器人技術專長及以人為本的設計構想，旨在加快倉儲和工業自動化領域的創新。

Aptiv執行副總裁兼軟體、進階安全與使用者體驗總裁Javed Khan表示：「Aptiv正與策略性合作夥伴攜手，透過具備即時感知、思考、行動和最佳化能力的技術，為智慧邊緣的未來賦能。透過將Aptiv的智慧感知、運算和軟體解決方案與Robust.AI創新的機器人平台相結合，我們將加快部署可擴充、AI驅動的解決方案，為多個產業創造實實在在的價值。」

Aptiv的感知產品組合和機器學習技術將與Robust.AI平台整合，打造可擴充、高效且安全的機器人工作流程。共同解決方案將具備以下核心特性：

Robust.AI的Carter™是一款多功能協作機器人，旨在強化現有勞動力效能。其軟體定義功能整合了三款機器人的核心能力——履約揀選、點對點運輸和行動分揀，可在單一平台上支援多種工作流程。憑藉隨插即用的自動化能力，Carter能快速顯著提升生產力，同時透過資料驅動的洞察實現工作流程最佳化、提高倉儲效率，並支援持續學習。這種前所未見的靈活性使客戶能夠根據設施不斷變化的需求，動態調整Carter的功能。

Robust.AI共同創辦人兼技術長Rodney Brooks表示：「Aptiv為自動駕駛車輛開發先進AI模型、感測器和即時操作系統的專業能力，將強化Carter在動態、近距離環境中與人類操作員安全協作的能力。整合這些AI驅動的功能後，我們甚至能超越其他先進解決方案，將Carter的生產力和效率提升優勢帶給新的產業。」

Aptiv具備強大的整合能力、全球業務佈局和有韌性的供應鏈，能夠在多個不同市場規模化生產複雜系統——這一點已透過在全球數百萬輛汽車中部署先進技術得到驗證。這使Robust.AI能夠專注於自身核心優勢，即以人為本的設計和AI驅動的工作流程，同時確保解決方案以具有成本效益的方式規模化提供。

關於Aptiv

Aptiv是一家全球性科技公司，致力於開發更安全、更環保、更互連的解決方案，協助打造更永續的未來。敬請造訪aptiv.com。

關於Robust.AI

Robust.AI由世界一流的機器人團隊創立並領導。我們將AI、機器人技術和以人為本的設計相結合，以打造用途廣泛、易於上手且使用便捷的機器人。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.robust.ai。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。