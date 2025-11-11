Megaport anuncia aquisição da Latitude.sh, criando uma plataforma de computação e rede como serviço líder do setor para impulsionar aplicações de alto desempenho e cargas de trabalho de IA a nível mundial

BRISBANE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--A Megaport Limited (ASX: MP1), líder mundial em rede como serviço (NaaS), anunciou hoje a assinatura de um contrato para adquirir a Latitude.sh, empresa líder mundial em computação como serviço, que oferece infraestrutura de CPU e GPU de alto desempenho sob demanda.

Após concluir a aquisição, as capacidades combinadas irão criar uma plataforma mundial que une a infraestrutura de conectividade privada e de alta velocidade da Megaport com a infraestrutura de computação da Latitude.sh, permitindo que as empresas implantem e conectem cargas de trabalho cruciais com rapidez em mais de 1.000 centros de dados em 26 países.

"A Megaport é uma empresa de confiança das maiores corporações do mundo há muito tempo, capaz de mover cargas de trabalho perfeitamente entre centros de dados e a nuvem", disse Michael Reid, Diretor Executivo da Megaport. "Ao integrar a Latitude.sh, estendemos esta promessa além da rede, para computação otimizada e de alto desempenho, que complementam os provedores de nuvem. Juntos, não apenas iremos atender ao enorme mercado de computação tradicional, mas também abrir as portas ao explosivo setor de infraestrutura de IA e ao mercado de inferência em enorme crescimento."

Gui Soubihe, Diretor Executivo da Latitude.sh, acrescentou: "Esta é uma tremenda oportunidade para expandir nossa plataforma de computação, capaz de implantar CPUs e GPUs dedicadas sob demanda, para o maior provedor de rede como serviço (NaaS) do mundo. A combinação da computação otimizada sob demanda da Latitude.sh com a rede privada mundial de alta velocidade da Megaport irá criar uma plataforma mundial de infraestrutura como serviço (IaaS) de ponta e automatizada."

A Latitude.sh oferece infraestrutura de CPU e GPU de alto desempenho em 20 mercados-chave em 10 países, combinando simplicidade, velocidade e escalabilidade. Com APIs compatíveis ​​para desenvolvedores, faturamento previsível e capacidade de implantar cargas de trabalho em apenas cinco segundos, a plataforma permite que os mais de 1.150 clientes da Latitude ampliem recursos computacionais para aplicações corporativas, nós de blockchain de alto desempenho, SaaS, jogos eletrônicos, adtech e serviços de transmissão digital. Com uma frota avançada de mais de 7.700 servidores e clusters de IA NVIDIA dedicados, a Latitude oferece suporte a cargas de trabalho de inferência, ajuste fino e treinamento para startups, grandes empresas e provedores de serviços.

Ao integrar a Latitude.sh à rede privada mundial de alta velocidade da Megaport, as empresas poderão ativar recursos computacionais e interconectá-los de modo perfeito com nuvens, parceiros e mais de 1.000 centros de dados ao redor do mundo.

"Esta aquisição marca um novo capítulo para a Megaport", continuou Reid. "Construímos uma plataforma líder do setor onde rede e computação convergem a nível mundial. Isto posiciona a Megaport no centro do futuro da nuvem híbrida e impulsionada por IA."

A transação deverá ser concluída até 31 de dezembro de 2025, sujeita ao cumprimento das condições e aprovações usuais de fechamento.

Sobre a Megaport

A Megaport vem mudando o modo como as empresas conectam sua infraestrutura, com uma plataforma inteligente e simples para gerenciar todas as conexões. Crie redes seguras, escaláveis ​​e ágeis com apenas alguns cliques, ao acessar pontos de conexão internacionais e criar caminhos privados em minutos. Com a confiança das principais empresas do mundo, a Megaport tem parcerias com provedores de serviços mundiais, operadores de centros de dados, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, bem como opera em mais de 1.000 locais habilitados internacionalmente. A Megaport possui certificação ISO/IEC 27001. Conecte-se em megaport.com.

Sobre a Latitude.sh

A Latitude.sh é uma plataforma mundial de computação como serviço (CaaS) que oferece infraestrutura de computação de alto desempenho e otimizada para CPUs e GPUs em segundos. Com uma experiência concentrada no desenvolvedor e presença mundial, a Latitude.sh permite que empresas e inovadores expandam cargas de trabalho de IA, nativas de nuvem e corporativas, com mais rapidez e eficiência.

