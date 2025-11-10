-

Venture Global annuncia un accordo di compravendita a lungo termine con la spagnola Naturgy

  • Il secondo contratto a lungo termine di Venture Global con una società spagnola
  • 5,75 MTPA in contratti a lungo termine firmati da Venture Global ad oggi nel 2025

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE:VG) e Naturgy hanno annunciato l'esecuzione di un nuovo Accordo di compravendita (SPA, Sales and Purchase Agreement) a lungo termine per l'acquisto di 1 milione di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) da Venture Global per vent'anni a partire dal 2030. L'accordo rappresenta il primo contratto a lungo termine con la Spagna per la fornitura di GNL americano dopo il primo contratto con Venture Global nel 2018. Ad oggi, Venture Global ha fornito alla Spagna 35 carichi di GNL provenienti dai suoi impianti Calcasieu Pass e Plaquemines.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per gli investitori:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contatto per i media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

Industry:

Venture Global Inc.

NYSE:VG
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per gli investitori:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contatto per i media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

More News From Venture Global Inc.

Riassunto: Venture Global annuncia un nuovo accordo di compravendita di GNL sul lungo termine con la Grecia

ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. in Grecia hanno annunciato l'esecuzione di un nuovo contratto di compravendita per l'acquisto di un minimo di 0,5 milioni di tonnellate all'anno di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense da Venture Global per un periodo di vent'anni, a partire dal 2030. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unica...

Riassunto: La dichiarazione di Venture Global sull'approvazione definitiva del CP2

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti ha rilasciato l'autorizzazione finale all'esportazione non-FTA per l'impianto CP2 di Venture Global di Cameron Parish, in Louisiana. Mike Sabel, CEO di Venture Global, ha rilasciato la dichiarazione seguente: “Venture Global è grata per l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione Trump del CP2, un progetto critico che fornirà agli alleati americani GNL a basso costo per decenni, supportando migliaia di p...

Riassunto: Venture Global annuncia donazioni per oltre 30.000 dollari alla Monumental Sports & Entertainment Foundation

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) ha annunciato una donazione di 30.065 dollari alla Monumental Sports & Entertainment Foundation (MSEF) per programmi e soluzioni basati sulla comunità che supportano l'area DMV. Il contributo fa parte della collaborazione pluriennale di Venture Global con Monumental Sports & Entertainment (MSE) attraverso l'iniziativa Assists for Advancement per i Washington Capitals e i Washington Wizards e l'iniziativa Points for P...
Back to Newsroom