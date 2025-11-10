Venture Global annuncia un accordo di compravendita a lungo termine con la spagnola Naturgy

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE:VG) e Naturgy hanno annunciato l'esecuzione di un nuovo Accordo di compravendita (SPA, Sales and Purchase Agreement) a lungo termine per l'acquisto di 1 milione di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) da Venture Global per vent'anni a partire dal 2030. L'accordo rappresenta il primo contratto a lungo termine con la Spagna per la fornitura di GNL americano dopo il primo contratto con Venture Global nel 2018. Ad oggi, Venture Global ha fornito alla Spagna 35 carichi di GNL provenienti dai suoi impianti Calcasieu Pass e Plaquemines.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.