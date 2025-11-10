-

Aptiv e Robust.AI svilupperanno congiuntamente robot collaborativi alimentati dall'AI

L'abbinamento di tecnologie propellerà i cobot di prossima generazione in varie industrie

original Aptiv and Robust.AI partner to co-develop AI-powered collaborative robots (cobots), integrating Aptiv’s industry-leading portfolio—including the PULSE sensor—with Robust.AI’s robotics expertise and human-centered design.

SCHAFFHAUSEN, Svizzera e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), società tecnologica globale dedicata a rendere possibile un futuro più sicuro, più sostenibile e più connesso, e Robust.AI, un leader nell'automazione industriale basata sull'AI, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare congiuntamente robot collaborativi (cobot) alimentati dall'AI. Questa collaborazione abbina il portafoglio di Aptiv leader del settore, comprese piattaforme e strumenti Wind River, con le competenze in robotica di Robust.AI e una progettazione incentrata sull'uomo per accelerare l'innovazione nell'automazione industriale e dei magazzini.

“Aptiv, insieme ai nostri partner strategici, sta rendendo possibile il futuro dell'edge intelligente attraverso tecnologie che rilevano, pensano, agiscono e ottimizzano in tempo reale”, ha dichiarato Javed Khan, Vicepresidente esecutivo e Presidente di Software, Sicurezza avanzata ed Esperienza degli utenti per Aptiv.

