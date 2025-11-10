Dawex et le Groupe Innovalia s'associent pour accélérer le déploiement de solutions d'échange de données en Espagne

PARIS & BILBAO, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Dawex, le leader des solutions d'échange de données, et le Groupe Innovalia, un groupe stratégique d'entreprises technologiques spécialisées dans les solutions de transformation numérique, ont signé un accord de partenariat stratégique afin de promouvoir le déploiement d'espaces de données sécurisés et souverains sur le marché espagnol grâce à une gamme complète de produits et de services.

Cette collaboration réunit deux domaines d'expertise solides et complémentaires avec le leadership technologique de Dawex dans l'échange de données et la connaissance approfondie du secteur industriel espagnol par le Groupe Innovalia. Dawex et le Groupe Innovalia unissent leurs compétences pour proposer une offre à forte valeur ajoutée pour les grandes entreprises, les PME, et les organismes publics, désireux de déployer leur propre d'écosystèmes numériques et d'espaces de données sécurisés et de confiance.

Dawex fournit son expertise technologique, métier et réglementaire pour créer des écosystèmes de données sécurisés et de confiance, tels que des Corporate Data Hubs, des Data Marketplaces et des Industry Data Spaces, et ainsi améliorer la performance opérationnelle et commerciale des organisations, au sein de leur chaîne de valeur.

Le Groupe Innovalia apporte sa connaissance pointue du marché espagnol, sa capacité à fournir des services informatiques et de conseils avancés, ainsi qu'un réseau de PME technologiques qui renforcent la mise en œuvre et la scalabilité des offres communes.

L'accord de partenariat se concentre principalement sur le marché espagnol, avec pour objectif initial de cibler les secteurs de l'énergie, de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire, de la construction, de la distribution et de la mobilité.

« Cette collaboration stratégique entre Dawex et le Groupe Innovalia est une étape clée pour accélérer le déploiement d'espaces de données sécurisés et souverains sur le marché espagnol », précise Fabrice Tocco, Co-CEO de Dawex. « Ensemble, nous dotons les organisations espagnoles, de tous les grands secteurs, des leviers pour atteindre de nouveaux sommets d'efficacité et d'innovation, en apportant des solutions logicielles pour la création d’espaces de données et de places de marchés de données résilients et performants, en partenariat avec le Groupe Innovalia implanté dans de nombreuses régions en Espagne. »

Selon Jesús de la Maza, président du Groupe Innovalia, « Grâce à la signature de cet accord et à l'intégration des solutions Dawex dans notre portefeuille, nous disposons désormais de capacités uniques pour aider les entreprises à adopter des solutions d'échange de données et de gouvernance pour réaliser des avancées significatives qui leur permettent d'améliorer substantiellement leurs processus métier et le lancement d'initiatives basées sur l'IA. »

A propos de Dawex

Dawex est le leader technologique de solutions d’échange de données pour partager et distribuer des data products, en confiance, sécurité, traçabilité et conformité aux réglementations sur les données. Avec la technologie Dawex Data Exchange, les organisations créent des écosystèmes de données tels que des Corporate Data Hubs, des Data Marketplaces et des Industry Data Spaces pour améliorer leur performance opérationnelle et commerciale au sein de leur chaîne de valeur. A l’invitation des Nations Unies, Dawex rejoint le groupe d’experts Data du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Reconnue Technology Pioneer par le Forum Économique Mondial, Dawex est également à l’initiative d’un programme international de standardisation Trusted Data Transaction. Créée en 2015, Dawex est une entreprise française qui étend ses activités commerciales en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen Orient.

A propos du Groupe Innovalia

Basé à Bilbao et fort de plus de 35 ans d'expérience, le groupe Innovalia est une alliance internationale d'entreprises technologiques dont l'objectif principal est de fournir des outils et des solutions pour la transformation numérique. Le groupe rassemble des équipes multidisciplinaires afin d'offrir une large gamme de services et de produits adaptés aux besoins des clients des secteurs public et privé, selon un modèle d'innovation ouverte. En tant que groupe stratégique, Innovalia s'est imposé comme un acteur clé de la numérisation des entreprises.