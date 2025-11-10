Altman Solon sélectionne Mindbreeze pour alimenter la gestion des connaissances et la collaboration à travers l’organisation

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des connaissances basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'Altman Solon, le plus grand cabinet de conseil en stratégie au monde spécialisé exclusivement dans les télécommunications, les médias et les technologies (TMT), a fait l'acquisition de Mindbreeze InSpire. La collaboration a débuté en juillet 2025 avec un essai de Mindbreeze Insight Workplace, destiné à unifier les sources de données SharePoint et Web d'Altman Solon en un point d'entrée unique pour les connaissances organisationnelles.

Avant de s’associer à Mindbreeze, Altman Solon cherchait à améliorer la façon dont ses équipes mondiales accédaient aux connaissances et les partageaient entre différents systèmes – un problème courant parmi les cabinets de conseil disposant d’écosystèmes de données vastes et en pleine expansion. L’entreprise avait établi une solide base dans SharePoint pour la gestion des données structurées de projets, mais les capacités de recherche natives de la plateforme limitaient la visibilité intersystèmes. Les informations de projet étaient réparties dans plusieurs dépôts sécurisés, ce qui compliquait la création d’une vision globale et cohérente de l’ensemble du savoir collectif. Faute d’une interface d’intelligence centralisée, les équipes passaient un temps précieux à consolider manuellement les données, ce qui ralentissait la collaboration et l’intégration des nouveaux employés. Dans une entreprise fondée sur la connaissance, même des questions simples comme « Qui dirige ce projet ? » ou « Quel est le taux de pénétration de la fibre au Mexique ? » nécessitent des réponses immédiates et fiables – ce qu’Altman Solon souhaitait offrir à l’ensemble de ses départements.

En l'espace de quelques semaines seulement :

7 juillet – Début de l'indexation des données et configuration d'Insight Workplace.

– Début de l'indexation des données et configuration d'Insight Workplace. 11 août – Les tests d'acceptation par les utilisateurs ont commencé plus tôt que prévu en raison des retours très positifs.

– Les tests d'acceptation par les utilisateurs ont commencé plus tôt que prévu en raison des retours très positifs. 8 septembre – Altman Solon a finalisé l'achat de Mindbreeze pour une durée de trois ans, avec un déploiement complet à l'échelle de l'entreprise prévu immédiatement.

– Altman Solon a finalisé l'achat de Mindbreeze pour une durée de trois ans, avec un déploiement complet à l'échelle de l'entreprise prévu immédiatement. 12 septembre – Mise en service.

Grâce à Mindbreeze, Altman Solon a rapidement transformé la manière dont ses consultants interagissent avec le savoir interne de l’entreprise. Au lieu de naviguer entre plusieurs systèmes aux résultats de recherche incohérents, les consultants accèdent désormais à une plateforme unifiée, basée sur l’IA, qui relie les informations, les projets et les documents à l’échelle de l’entreprise. Les données de projet autrefois stockées dans des environnements cloisonnés sont maintenant indexées et reliées de façon intelligente, ce qui permet de faire émerger en quelques secondes des insights riches en contexte et des points de référence historiques. Là où la recherche manuelle prenait du temps, les fonctions de questions-réponses pilotées par l’IA fournissent désormais des réponses précises, accompagnées de leurs sources, de façon instantanée – donnant ainsi aux équipes les moyens d’agir plus vite et avec plus d’assurance. L’intégration de Mindbreeze a permis de raccourcir la montée en puissance des projets, d’améliorer la collaboration et de renforcer la qualité des livrables commerciaux – une avancée concrète dans la transformation numérique plus large d’Altman Solon.

« Mindbreeze s'est rapidement révélé précieux, nous aidant à passer de la phase pilote à la mise en œuvre complète en quelques semaines », a déclaré Alex Dumke, directeur de l'exploitation chez Altman Solon. « Nos équipes ont désormais plus facilement accès aux informations sur les projets et à la propriété intellectuelle, ce qui favorise une meilleure collaboration et une prise de décision plus éclairée au sein de nos équipes internationales. »

« Travailler avec Mindbreeze a été une expérience rafraîchissante, agile et transparente », a déclaré Kimberly Padilla, responsable internationale de la gestion des connaissances chez Altman Solon. « En quelques semaines seulement, nous sommes passés de l'indexation des données à des tests d'acceptation complets par les utilisateurs. Aujourd'hui, les consultants peuvent accéder aux connaissances de l'entreprise et interagir avec elles de manière à rendre la collaboration plus rapide, plus intelligente et plus intuitive. »

L'Insight Workplace de Mindbreeze équipe Altman Solon avec :

Recherche en temps réel en langage naturel dans des données structurées et non structurées.

Vue complète à 360 degrés des projets, y compris les informations sur la direction, la documentation et les clients.

Recommandations basées sur l'IA qui rendent les connaissances plus accessibles et exploitables.

Hub collaboratif qui élimine les silos et accélère la prise de décision.

Intégration fluide d'Insight Workplace dans MS Teams.

« La décision rapide d'Altman Solon d'acheter Mindbreeze souligne à la fois l'urgence d'une gestion moderne des connaissances et la puissance de notre solution pour répondre à ces besoins », a déclaré Daniel Fallmann, PDG et fondateur de Mindbreeze. « Dès le premier jour, leurs équipes ont adopté Insight Workplace, et en quelques semaines, il est devenu évident que cette solution était parfaitement adaptée à leur organisation. »

À propos d’Altman Solon

Altman Solon est le plus grand cabinet de conseil en stratégie au monde dédié exclusivement aux secteurs des télécommunications, des médias et des technologies (TMT). Avec des bureaux en Amérique, en Europe et en Asie, Altman Solon s'associe à des leaders mondiaux pour relever leurs défis stratégiques les plus critiques

À propos de Mindbreeze

Mindbreeze est un leader mondial de l’intelligence d’entreprise alimentée par l’IA, disposant de sièges en Europe et aux États-Unis. L’outil Mindbreeze InSpire redéfinit la manière dont les organisations accèdent aux informations et les utilisent. Alimenté par une intelligence artificielle avancée, il transforme des données complexes en informations exploitables en connectant et en analysant de manière transparente les informations à travers les différents systèmes.

À l’opposé des solutions traditionnelles, nos agents IA fournissent des informations extrêmement pertinentes et contextualisées, adaptées aux besoins uniques des entreprises, et qui permettent des prises de décision plus intelligentes et plus rapides. Grâce à ses capacités d’intégration inégalées, à la sécurité des données et à l’automatisation, Mindbreeze InSpire maximise la valeur de votre écosystème d’information tout en stimulant l’innovation.

Reconnu par les leaders sectoriels et reconnu pour sa technologie de pointe, Mindbreeze ouvre la voie à de nouvelles dimensions de l'intelligence d'entreprise.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.mindbreeze.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X (@Mindbreeze).

