Svante與Södra共同啟動歐盟碳捕集試點專案，推動生物源二氧化碳利用技術發展

瑞典韋羅和卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 固體吸附劑碳捕集與封存解決方案全球領導者Svante Technologies Inc. (“Svante”)榮幸地宣布，瑞典最大的森林業主協會Södra計畫於2026年初在維羅工業園區測試Svante的碳捕集技術，並評估未來實現大規模碳捕集的可行性。

該試點專案代表Svante在歐盟林業領域的首次技術部署，為製漿造紙產業實現生物源碳捕集規模化邁出重大步伐。該專案將評估Svante的專利固體吸附劑過濾器在Södra製漿過程中捕集生物源二氧化碳排放的效能，旨在開拓新型循環價值鏈，協助瑞典達成氣候目標。

邁向循環生物經濟的策略措施

Södra的製漿過程會產生生物源二氧化碳，這種再生碳源在食品、水淨化、化工製造和電子燃料等領域具有應用潛力。該試點專案透過捕集和提純二氧化碳，旨在開拓新的收入來源，提升森林原物料價值，同時無需增加採伐量。

Svante旗下Svante Solutions & Digital Services業務部總裁Mark Claessen表示：「碳捕集已不再僅限於減排範疇，更關乎資源效率和氣候正向創新。透過與Södra攜手，我們可望實現年捕集逾百萬公噸生物源二氧化碳。我們非常期待參與這個專案，以展示我們的永續高性能捕集技術如何協助工業營運實現商業規模的脫碳。」

技術部署與全價值鏈驗證

該測試設施將安裝在Södra的維羅園區，並與瑞典研究機構RISE合作營運。RISE將協助展開捕集二氧化碳的液化試驗，使專案團隊能夠評估從捕集、壓縮到液化的完整價值鏈，為規模化永久封存或下游應用提供可行性論證。

Södra Cell Värö總經理Jenny Gotthardsson表示：「透過在自有生產環境中測試Svante技術，我們將累積與自身營運高度契合的專業經驗。這是提升企業競爭力和森林資產獲利能力的重要措施。」

歐盟支援與氣候影響

該專案部分資金來源於Industriklivet，該倡議隸屬于歐盟「下一代歐盟」(Next Generation EU)計畫下的「復甦與韌性基金」(RRF)。這一措施既符合瑞典國家氣候策略，也踐行了Södra對永續林業與技術創新的長期承諾。

該試點專案強化了Svante的使命，即在全球實現加拿大潔淨技術的商業化，並加快碳捕集解決方案在各國、各產業的應用部署。

關於Svante

Svante是一家以目標為導向的首屈一指的碳捕集和去除解決方案供應商。該公司生產奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器裝置，以對環境負責的方式從工業排放和空氣中捕集和去除二氧化碳。Svante入選了「2025年全球潔淨技術100大企業」以及《時代》雜誌和Statista評選的「2025年頂尖綠色科技公司」排行榜。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.svanteinc.com。

