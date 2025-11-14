VeriSilicon en Google lanceren gezamenlijk open-source Coral NPU IP

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) heeft onlangs aangekondigd dat het samen met Google de Coral NPU IP lanceert, gericht op altijd actieve, ultra-energiezuinige edge Large Language Model (LLM)-toepassingen. De IP is gebaseerd op het fundamentele onderzoek van Google naar open machine learning-compilers en is uitgebreid met AI-beveiligingsfuncties. Dit biedt ontwikkelaars een uniform open-sourceplatform om een robuust edge AI-ecosysteem op te bouwen.

De Coral NPU is gebouwd op de open RISC-V-Instruction Set Architecture. Het beschikt over native tensorverwerkingsmogelijkheden, ondersteunt gangbare machine learning-frameworks zoals JAX, PyTorch en TensorFlow Lite (TFLite) en maakt gebruik van open-standaardtools zoals Multi-Level Intermediate Representation (MLIR) van het Low Level Virtual Machine (LLVM)-project voor compilerinfrastructuur.

