VeriSilicon e Google lançam em conjunto IP NPU Coral de código aberto

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou recentemente o lançamento conjunto da IP NPU Coral com o Google, direcionada a aplicações de Modelo de Linguagem Ampla (LLM) de borda, sempre ativas e de consumo ultrabaixo de energia. A IP está baseada na pesquisa fundamental do Google em compiladores de aprendizagem automática de código aberto e aperfeiçoada com recursos de segurança de IA, que fornece aos desenvolvedores uma plataforma unificada de código aberto para formar um ecossistema robusto de IA de borda.

A NPU Coral é construída sobre a arquitetura de conjunto de instruções RISC-V de código aberto, apresentando recursos nativos de processamento de tensores, suporte a estruturas de aprendizagem automática convencionais como JAX, PyTorch e TensorFlow Lite (TFLite), e utilizando ferramentas de código aberto como a Representação Intermediária Multinível (MLIR) do projeto Low Level Virtual Machine (LLVM) para infraestrutura de compilador. Ela foi criada para aplicações de IA de ponta, sempre ativas e com consumo ultrabaixo de energia, sobretudo para dispositivos vestíveis e sistemas de detecção ambiental.

A IP NPU Coral agora é de código aberto no site do Google Developers e está disponível para desenvolvedores de todo o mundo. A VeriSilicon irá oferecer uma versão comercial da IP, pronta para uso empresarial, bem como aproveitar seu amplo portfólio de IPs e suas capacidades de projeto e verificação de chips para oferecer serviços completos de silício personalizado. Atualmente, a VeriSilicon trabalha em um chip de validação baseado na IP NPU Coral, direcionado para óculos de IA/RA e aplicações para residências inteligentes, que aceleram a implementação de LLM na borda.

"Isto tem por base nossa experiência anterior com o projeto de código aberto Open Se Cura e representa a contínua e profunda integração da tecnologia de código aberto do Google com as capacidades de design e comercialização de chips da VeriSilicon", disse Wiseway Wang, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de Plataformas de Silício Personalizadas da VeriSilicon. "Continuaremos aproveitando nossos pontos fortes em design de chips, verificação e otimização a nível de sistema para impulsionar o ecossistema de IA de borda, apoiar a implementação de tecnologias de código aberto em produtos reais e viabilizar aplicações de aprendizagem automática de borda, proporcionando um enorme suporte à inovação do setor."

