MegaportがLatitude.sh買収で合意、業界をリードするコンピューティング・アズ・ア・サービスとネットワーク・アズ・ア・サービスのプラットフォーム構築により高性能アプリケーションとAIワークロードをグローバルに支援

オーストラリア・ブリスベン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）プロバイダーであるMegaport（ASX：MP1）は、Latitude.shの買収に関する合意に達したことを発表しました。Latitude.shはオンデマンドで高性能なCPUとGPUのインフラを提供するグローバルなコンピューティング・アズ・ア・サービス（CaaS）企業です。

本買収完了後、両社の能力が統合されることで、Megaportのプライベート高速接続ファブリックとLatitude.shのコンピューティング・インフラを統合したグローバル・プラットフォームが構築されます。これにより、企業は26か国1000以上のデータセンターにまたがる重要ワークロードを迅速に展開・接続することが可能となります。

「Megaportはデータセンターとクラウド間でのワークロードのシームレスな移動を実現することで、世界の大手企業より長年にわたり信頼を得ています」と、Megaportの最高経営責任者（CEO）であるマイケル・リードは述べています。「Latitude.shを迎入れることで、この取り組みをネットワーク領域から、クラウド・プロバイダーを補完する高性能で最適化されたコンピューティング領域へと拡大します。両社の連携により、従来の巨大なコンピューティング市場に対応するだけでなく、爆発的に拡大するAIインフラ分野と急成長を遂げる推論市場への扉を開くことになります」

Latitude.shのCEOであるGui Soubihe氏は次のように付け加えています。「これは、専用のCPUとGPUをオンデマンドで展開可能な当社のコンピューティング・プラットフォームを、世界最大のネットワーク・アズ・ア・サービス・プロバイダーに拡大する絶好の機会です。Latitude.shのオンデマンド最適化コンピューティングとMegaportのグローバルなプライベート高速ネットワークを組み合わせることで、グローバルに自動化された最先端のインフラストラクチャー・アズ・ア・サービス・プラットフォームが実現します」

Latitude.shは10か国主要20市場において、シンプルさ、速度、スケーラビリティーを兼ね備えた高性能なCPUとGPUのインフラを提供しています。開発者向けのAPI、予測可能な課金体系、わずか5秒でのワークロード展開能力を有するプラットフォームにより、Latitudeの1150社を超えるお客様は、エンタープライズ・アプリケーション、高性能ブロックチェーン・ノード、SaaS、ゲーミング、アドテック、ストリーミング・サービス向けにコンピューティング・リソースをスケーリングすることが可能となります。7700台以上の先進サーバー群と専用NVIDIA AIクラスターを擁するLatitudeは、スタートアップ、大企業、サービス・プロバイダーを問わず、推論や微調整、トレーニングのワークロードをサポートします。

Latitude.shをMegaportのグローバルなプライベート高速ネットワークに統合することで、企業はコンピューティング・リソースを迅速に立ち上げ、クラウドやパートナー、そして世界1000以上のデータセンターとシームレスに相互接続できるようになります。

「今回の買収はMegaportにとって新たな章の始まりです」と、リードは続けます。「当社はネットワークとコンピューティングがグローバルに集束する、業界をリードするプラットフォームを構築しています。これはMegaportをハイブリッド・クラウドとAI主導の未来の中核に位置づけるものです」

本取引は、慣習的なクロージング条件および承認が満たされることを条件に、2025年12月31日またはそれ以前に完了する見込みです。

Megaportについて

Megaportは、スマートかつシンプルなプラットフォームを用いてあらゆる接続を管理することで、企業のインフラ接続方法に変化をもたらしています。わずか数回のクリックで、セキュアでスケーラブルかつアジャイルなネットワークを構築し、グローバルなエンドポイントへのアクセスやプライベートパスの作成を数分で実現できます。世界の主要企業から信頼されるMegaportは、グローバルなサービス・プロバイダー、DCオペレーター、システム・インテグレーター、マネージド・サービス企業と提携し、世界1000以上の対応拠点でサービスを提供しています。MegaportはISO/IEC 27001認証を取得しています。megaport.comにて接続をお願いします。

Latitude.shについて

Latitude.shは、高性能で最適化されたCPUおよびGPUコンピューティング・インフラを数秒で提供するグローバルなコンピューティング・アズ・ア・サービス・プラットフォームです。開発者ファーストの体験とグローバルに分散された拠点により、企業やイノベーターによるAIやクラウド・ネイティブ、エンタープライズのワークロードをさらに迅速・効率的にスケーリングすることを可能にします。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。