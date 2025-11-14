VeriSilicon y Google lanzan conjuntamente la PI de código abierto Coral NPU

SHANGHÁI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) anunció recientemente el lanzamiento conjunto con Google de la propiedad intelectual (PI) Coral NPU, dirigida a aplicaciones de modelos de lenguaje grandes (LLM) de ultrabajo consumo y funcionamiento continuo en el perímetro. Esta PI se basa en la investigación fundamental de Google en compiladores de aprendizaje automático abiertos y se mejora con funciones de seguridad de IA, lo que proporciona a los desarrolladores una plataforma unificada de código abierto para construir un ecosistema de IA robusto en el perímetro.

NPU Coral se basa en la arquitectura de conjuntos de instrucciones RISC-V de código abierto; incorpora capacidades nativas de procesamiento de tensores; es compatible con los principales marcos de aprendizaje automático, como JAX, PyTorch y TensorFlow Lite (TFLite); y utiliza herramientas de estándares abiertos como la Representación Intermedia Multinivel (MLIR) del proyecto Low Level Virtual Machine (LLVM) para la infraestructura del compilador. Está diseñada para aplicaciones de IA de perímetro de ultrabajo consumo y funcionamiento continuo, especialmente para dispositivos portátiles y sistemas de detección ambiental.

La PI NPU Coral ahora es de código abierto y está disponible en el sitio web de Google Developers para desarrolladores de todo el mundo. VeriSilicon ofrecerá una versión comercial de la PI de nivel empresarial y aprovechará su amplio portafolio de PI y capacidades de diseño y verificación de chips para brindar servicios integrales de silicio a medida. Actualmente, VeriSilicon trabaja en un chip de validación basado en la PI NPU Coral, destinado a gafas de IA/RA y aplicaciones para hogares inteligentes, lo que acelera la implementación de LLM en el perímetro.

“Esto se basa en nuestra experiencia previa con el proyecto de código abierto Open Se Cura y representa la continua y profunda integración de la tecnología de código abierto de Google con las capacidades de diseño y comercialización de chips de VeriSilicon”, afirmó Wiseway Wang, vicepresidente ejecutivo y director general de la División de Plataformas de Silicio Personalizadas de VeriSilicon. “Seguiremos aprovechando nuestra experiencia en diseño de chips, verificación y optimización a nivel de sistema para impulsar el ecosistema de IA en el perímetro, respaldar la implementación de tecnologías de código abierto en productos reales y habilitar aplicaciones LLM en el perímetro, brindando un sólido apoyo a la innovación en la industria”.

