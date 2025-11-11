Megaport neemt Latitude.sh over en creëert daarmee een toonaangevend Compute en Network-as-a-Service-platform voor krachtige applicaties en AI-workloads wereldwijd

BRISBANE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1), 's werelds toonaangevende leverancier van Network-as-a-Service (NaaS), heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Latitude.sh, een toonaangevend wereldwijd Compute-as-a-Service-bedrijf dat op aanvraag hoogwaardige CPU- en GPU-infrastructuur levert.

Na afronding van de overname zullen de gecombineerde activiteiten een wereldwijd platform creëren dat de particuliere, supersnelle connectiviteitsstructuur van Megaport verenigt met de computerinfrastructuur van Latitude.sh. Bedrijven kunnen dan snel kritieke workloads implementeren en verbinden in meer dan 1000 datacenters in 26 landen.

"Megaport geniet al lang het vertrouwen van 's werelds grootste ondernemingen om workloads naadloos tussen datacenters en de cloud te verplaatsen," aldus Michael Reid, CEO van Megaport.

