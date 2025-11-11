-

Megaport neemt Latitude.sh over en creëert daarmee een toonaangevend Compute en Network-as-a-Service-platform voor krachtige applicaties en AI-workloads wereldwijd

BRISBANE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1), 's werelds toonaangevende leverancier van Network-as-a-Service (NaaS), heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Latitude.sh, een toonaangevend wereldwijd Compute-as-a-Service-bedrijf dat op aanvraag hoogwaardige CPU- en GPU-infrastructuur levert.

Na afronding van de overname zullen de gecombineerde activiteiten een wereldwijd platform creëren dat de particuliere, supersnelle connectiviteitsstructuur van Megaport verenigt met de computerinfrastructuur van Latitude.sh. Bedrijven kunnen dan snel kritieke workloads implementeren en verbinden in meer dan 1000 datacenters in 26 landen.

"Megaport geniet al lang het vertrouwen van 's werelds grootste ondernemingen om workloads naadloos tussen datacenters en de cloud te verplaatsen," aldus Michael Reid, CEO van Megaport.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Vragen voor de media
Adam Hennessy, Senior directeur- Brand & Communications, Megaport
Telefoon: +61 7 3088 7400
media@megaport.com

Industry:

Megaport Limited

ASX:MP1
Details
Headquarters: Brisbane, Australia
CEO: Michael Reid
Employees: 300
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

Vragen voor de media
Adam Hennessy, Senior directeur- Brand & Communications, Megaport
Telefoon: +61 7 3088 7400
media@megaport.com

More News From Megaport Limited

Samenvatting: Megaport Cloud Network Report 2025: De stand van zaken op het gebied van cloudnetwerken

BRISBANE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (Megaport) (ASX: MP1), wereldwijd marktleider op het gebied van Network as a Service (NaaS), heeft vandaag zijn 2025 Cloud Network Report gepubliceerd. Hierin wordt een beslissende verschuiving in de sector onthuld: bedrijven gaan verder dan uitbreiding en groei met connectiviteit en virtualiseren en orkestreren hun netwerken om veerkracht, soevereiniteit en prestaties op schaal te leveren. Het rapport is gebaseerd op operationele gegevens...

Samenvatting: Megaport bereikt meer dan 1.000 locaties wereldwijd

BRISBANE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), de wereldwijd toonaangevende leverancier van Network as a Service (NaaS), heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn 1000ste Megaport-locatie heeft gelanceerd. Met deze mijlpaal biedt Megaport nu toegang tot 10% van alle openbare datacenters wereldwijd, en is het nu 's werelds toonaangevende leveranciersonafhankelijke NaaS-connectiviteitsplatform. Megaport begon als disruptor op het gebied van connectiviteit en is nu...

Samenvatting: Megaport brengt met de lancering van zijn aanbod in Brazilië een toonaangevend wereldwijd netwerk naar Zuid-Amerika

BRISBANE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), wereldwijd marktleider op het gebied van Network as a Service (NaaS), kondigt zijn officiële uitbreiding naar Brazilië aan waar het zijn connectiviteitsdiensten zal starten in São Paulo. Deze uitbreiding stelt bedrijven in staat om binnen 60 seconden veilig lokaal en wereldwijd verbinding te maken tussen meer dan 860 wereldwijde datacenterlocaties, 26 internetknooppunten en 410 serviceproviders, waaronder alle grote...
Back to Newsroom