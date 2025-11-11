Megaport übernimmt Latitude.sh und baut eine branchenführende Compute- und Network-as-a-Service-Plattform auf, um leistungsstarke Anwendungen und KI-Workloads auf der ganzen Welt zu unterstützen

BRISBANE, Australien--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1), der weltweit führende Network-as-a-Service (NaaS)-Anbieter, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von Latitude.sh bekannt, einem weltweit führenden Compute-as-a-Service-Unternehmen, das nach Bedarf leistungsstarke CPU- und GPU-Infrastrukturen bereitstellt.

Nach Abschluss der Übernahme werden die kombinierten Kompetenzen eine globale Plattform schaffen, die die private Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsstruktur von Megaport mit der Compute-Infrastruktur von Latitude.sh vereint. Unternehmen werden dadurch die Möglichkeit haben, kritische Workloads in mehr als 1.000 Rechenzentren in 26 Ländern schnell bereitzustellen und zu verbinden.

„Die weltweit größten Unternehmen vertrauen schon lange auf Megaport, um Workloads nahtlos zwischen Rechenzentren und der Cloud zu bewegen“, so Michael Reid, CEO von Megaport. „Indem wir Latitude.sh in unser Unternehmen integrieren, können wir dieses Versprechen über das Netzwerk hinaus auf hochleistungsfähige, optimierte Rechenleistung ausweiten und damit Cloud-Anbieter ergänzen. Gemeinsam werden wir nicht nur den gewaltigen traditionellen Compute-Markt bedienen, sondern auch das Tor zum boomenden Bereich der KI-Infrastruktur und zum wachstumsstarken Markt der Inferenz öffnen.“

Gui Soubihe, CEO von Latitude.sh, fügte hinzu: „Dies ist eine großartige Gelegenheit, unsere Compute-Plattform, die nach Bedarf dedizierte CPUs und GPUs bereitstellen kann, auf den weltweit größten Network-as-a-Service-Anbieter auszuweiten. Die Kombination der optimierten On-Demand-Rechenleistung von Latitude.sh mit dem globalen privaten Hochgeschwindigkeitsnetzwerk von Megaport wird eine wegweisende, globale und automatisierte Infrastructure-as-a-Service-Plattform schaffen.“

Latitude.sh bietet eine leistungsstarke CPU- und GPU-Infrastruktur für 20 Schlüsselmärkte in 10 Ländern und vereint Einfachheit, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Mit entwicklerfreundlichen APIs, kalkulierbaren Abrechnungen und der Fähigkeit, Workloads in nur fünf Sekunden bereitzustellen, befähigt die Plattform die 1150+ Kunden von Latitude, Rechenressourcen für Unternehmensanwendungen, leistungsstarke Blockchain-Knoten, SaaS, Gaming, Adtech und Streaming-Dienste zu skalieren. Mit einer fortschrittlichen, aus über 7700 Servern und dedizierten NVIDIA-KI-Clustern bestehenden Flotte unterstützt Latitude Inferenz-, Feinabstimmungs- und Trainings-Workloads sowohl für Start-ups als auch für große Unternehmen und Dienstleister.

Durch die Integration von Latitude.sh in das globale private Hochgeschwindigkeitsnetzwerk von Megaport werden Unternehmen die Möglichkeit haben, Rechenkapazitäten zu schaffen und diese nahtlos mit Clouds, Partnern und über 1000 Rechenzentren weltweit zu verbinden.

„Diese Akquisition schlägt ein neues Kapitel für Megaport auf“, so Reid weiter. „Wir bauen eine branchenführende Plattform auf, auf der Netzwerk und Rechenleistung global konvergieren. Damit steht Megaport im Zentrum der Zukunft, die von Hybrid Cloud und KI geprägt sein wird.“

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2025 erfolgen.

Über Megaport

Megaport verändert mit einer intelligenten und einfachen Plattform zur Verwaltung aller Verbindungen die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur vernetzen. Mit nur wenigen Klicks lassen sich sichere, skalierbare und agile Netzwerke aufbauen, man kann auf globale Endpunkte zugreifen und innerhalb von Minuten private Pfade erstellen. Megaport genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen und ist Partner von globalen Dienstleistern, DC-Betreibern, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen. Megaport ist an 1000+ Standorten weltweit aktiv und nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Verbinden Sie sich unter megaport.com.

Über Latitude.sh

Latitude.sh ist eine globale Compute-as-a-Service-Plattform, die innerhalb von Sekunden eine leistungsstarke, optimierte CPU- und GPU-Compute-Infrastruktur bereitstellt. Latitude.sh bietet eine entwicklerorientierte Erfahrung, ist weltweit präsent und ermöglicht es Unternehmen und Innovatoren, KI-, Cloud-native und Unternehmens-Workloads schneller und effizienter zu skalieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.