Megaport acquiert Latitude.sh, créant ainsi une plateforme Compute-as-a-Service et Network-as-a-Service de premier plan pour alimenter des applications hautes performances et des charges de travail d’IA à l’échelle mondiale

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX : MP1), le premier fournisseur mondial de Network-as-a-Service (NaaS), a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir Latitude.sh, une société mondiale de premier plan dans le domaine du calcul en tant que service, qui fournit à la demande une infrastructure CPU et GPU haute performance.

Une fois l’acquisition finalisée, les capacités combinées permettront de créer une plateforme mondiale qui unira la structure de connectivité privée à haut débit de Megaport à l’infrastructure informatique de Latitude.sh, permettant ainsi aux entreprises de déployer et de connecter rapidement des charges de travail critiques dans plus de 1 000 centres de données répartis dans 26 pays.

« Megaport bénéficie depuis longtemps de la confiance des plus grandes entreprises mondiales pour transférer de manière transparente les charges de travail entre les centres de données et le cloud », déclare Michael Reid, directeur général de Megaport. « En intégrant Latitude.sh, nous étendons cette promesse au-delà du réseau, vers un calcul optimisé et hautement performant, complétant ainsi les fournisseurs de cloud. Ensemble, nous ne nous contenterons pas de desservir l’énorme marché informatique traditionnel, mais nous ouvrirons également la porte à l’espace explosif des infrastructures d’IA et au marché en hypercroissance de l’inférence. »

Gui Soubihe, directeur général de Latitude.sh, ajoute : « Il s’agit d’une formidable opportunité d’étendre notre plateforme informatique, capable de déployer des processeurs et des cartes graphiques dédiés à la demande, au plus grand fournisseur mondial de Network-as-a-Service. La combinaison du calcul optimisé à la demande de Latitude.sh et du réseau privé mondial à haut débit de Megaport permettra de créer une plateforme Infrastructure-as-a-Service automatisée de pointe à l’échelle mondiale. »

Latitude.sh fournit une infrastructure CPU et GPU haute performance, sur 20 marchés clés dans 10 pays, alliant simplicité, rapidité et évolutivité. Grâce à des API conviviales pour les développeurs, une facturation prévisible et la possibilité de déployer des charges de travail en seulement cinq secondes, la plateforme permet aux plus de 1 150 clients de Latitude de faire évoluer leurs ressources informatiques pour les applications d’entreprise, les nœuds blockchain haute performance, le SaaS, les jeux, les technologies publicitaires et les services de streaming. Avec un parc avancé de plus de 7 700 serveurs et des clusters NVIDIA AI dédiés, Latitude prend en charge les charges de travail d’inférence, de réglage fin et de formation pour les startups, les grandes entreprises et les fournisseurs de services.

En intégrant Latitude.sh au réseau privé mondial à haut débit de Megaport, les entreprises pourront mettre en place des ressources informatiques et les interconnecter de manière transparente avec des clouds, des partenaires et plus de 1 000 centres de données dans le monde entier.

« Cette acquisition marque un nouveau chapitre pour Megaport », poursuit Michael Reid. « Nous construisons une plateforme de pointe où le réseau et le calcul convergent à l’échelle mondiale. Cela positionne Megaport au cœur du cloud hybride et d’un avenir axé sur l’IA. »

La transaction devrait être finalisée au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles et des autorisations requises.

À propos de Megaport

Megaport change la façon dont les entreprises connectent leur infrastructure, avec une plateforme simple et intelligente pour gérer chaque connexion. Créez des réseaux sécurisés, évolutifs et agiles en quelques clics, accédez à des terminaux mondiaux et créez des chemins d’accès privés en quelques minutes. Reconnu par les plus grandes entreprises du monde, Megaport travaille en partenariat avec des fournisseurs de services internationaux, des opérateurs de réseaux de distribution, des intégrateurs de systèmes et des sociétés de services gérés, et opère dans plus de 1000 sites dans le monde. Megaport est certifié ISO/CEI 27001. Rejoignez-nous sur megaport.com.

À propos de Latitude.sh

Latitude.sh est une plateforme mondiale de Compute-as-a-Service qui fournit en quelques secondes une infrastructure de calcul CPU et GPU optimisée et hautement performante. Grâce à une expérience axée sur les développeurs et à une présence mondiale, Latitude.sh permet aux entreprises et aux innovateurs de faire évoluer plus rapidement et plus efficacement leurs charges de travail en matière d’IA, de cloud natif et d’entreprise.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.