-

VeriSilicon e Google hanno annunciato congiuntamente il lancio della Coral NPU IP open source

Puntando alle applicazioni LLM all’avanguardia, accelera lo sviluppo di un ecosistema AI di nuova generazione

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato che lancerà insieme a Google l’IP Coral NPU, progettato per applicazioni di Large Language Model (LLM) sempre attive e a bassissimo consumo energetico. L’IP si basa sulla ricerca di Google sui compilatori open source per l’apprendimento automatico ed è arricchito da funzioni di sicurezza AI, offrendo agli sviluppatori una piattaforma open source unificata per la creazione di un ecosistema di intelligenza artificiale solido e integrato.

La NPU Coral è basata sull’architettura aperta RISC-V e offre capacità di elaborazione tensoriale native. È compatibile con i principali framework di machine learning, tra cui JAX, PyTorch e TensorFlow Lite (TFLite), e utilizza strumenti standard aperti come la Multi-Level Intermediate Representation (MLIR), derivata dal progetto Low Level Virtual Machine (LLVM), per l’infrastruttura del compilatore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio stampa: press@verisilicon.com

Industry:

VeriSilicon

SHH:688521
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

Ufficio stampa: press@verisilicon.com

More News From VeriSilicon

Riassunto: VeriSilicon lancia la piattaforma IP wireless FD-SOI per un’ampia gamma di applicazioni IoT e per elettronica di consumo

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) oggi ha lanciato una piattaforma IP wireless progettata per consentire ai clienti di sviluppare rapidamente chip altamente integrati e a basso consumo energetico per un’ampia gamma di applicazioni IoT e per elettronica di consumo. Basata sulla tecnologia di processo 22FDX® (FD-SOI da 22 nm) sviluppata da GlobalFoundries (GF), la piattaforma supporta la connettività wireless a corto, medio e lungo raggio, offrendo un set completo di IP con carat...

Riassunto: VeriSilicon amplia il portafoglio DSP con ZSP5000, la serie di base per computer vision testata al silicio per la Edge Intelligence

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) oggi ha presentato gli IP della serie ZSP5000 Digital Signal Processing (DSP), basati sulla sua architettura DSP di quinta generazione testata al silicio. Questa linea di prodotti adotta un modello altamente scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico, ed è stata ampiamente ottimizzata per carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, come l'intelligenza artificiale integrata e la computer vision. Abbinata alla natura configurabile...

Riassunto: Gli IP di calcolo GPGPU-AI scalabili e ad alte prestazioni di VeriSilicon abilitano le soluzioni IA per il settore automobilistico e i server edge

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato oggi gli ultimi sviluppi dei suoi IP di calcolo GPGPU-AI ad alte prestazioni e scalabili, che stanno sostenendo le applicazioni di server edge e l'elettronica in ambito automobilistico di prossima generazione. Grazie all'integrazione del calcolo parallelo programmabile con un acceleratore di intelligenza artificiale (IA) dedicato, questi IP offrono un'eccezionale densità di calcolo per carichi di lavoro IA impegnativi, come l'infe...
Back to Newsroom