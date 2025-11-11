-

Megaport acquisterà Latitude.sh, creando una piattaforma di calcolo e rete come servizio leader nel settore per alimentare le applicazioni dalle alte prestazioni e i carichi di lavoro in tutto il mondo

BRISBANE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1), il leader mondiale nella fornitura di Network-as-a-Service (NaaS, rete come servizio), oggi ha annunciato di aver stretto un accordo per acquisire Latitude.sh, società leader globale di Compute-as-a-Service che offre infrastruttura CPU e GPU ad alte prestazioni on demand.

Una volta completata l'acquisizione, le capacità combinate creeranno una piattaforma globale che unisce la struttura privata di connettività ad alta velocità di Megaport e l'infrastruttura di calcolo di Latitude.sh, consentendo alle aziende di installare e connettere rapidamente carichi di lavoro critici in oltre 1.000 centri dati in 26 Paesi.

“Da molti anni, le aziende più grandi al mondo si affidano a Megaport per trasferire senza soluzione di continuità i carichi di lavoro tra i data center e il cloud”, ha dichiarato Michael Reid, CEO di Megaport.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni per i media
Adam Hennessy, Direttore Senior - Brand e Comunicazioni, Megaport
Telefono: +61 7 3088 7400
media@megaport.com

Industry:

Megaport Limited

ASX:MP1
Details
Headquarters: Brisbane, Australia
CEO: Michael Reid
Employees: 300
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

Informazioni per i media
Adam Hennessy, Direttore Senior - Brand e Comunicazioni, Megaport
Telefono: +61 7 3088 7400
media@megaport.com

More News From Megaport Limited

Riassunto: Il Cloud Network Report 2025 di Megaport: lo stato del cloud networking

BRISBANE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (Megaport) (ASX: MP1), leader globale nell'ambito di Network as a Service (NaaS), ha pubblicato oggi il suo 2025 Cloud Network Report, da cui emerge una decisa svolta a livello di settore: le aziende si stanno spingendo oltre espansione e crescita con la connettività e stanno rendendo virtuali e organizzando le loro reti per offrire resilienza, sovranità e prestazioni su larga scala. Il report attinge a dati operativi ottenuti dalla piattaf...

Riassunto: Megaport supera 1.000 sedi abilitate in tutto il mondo

BRISBANE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), il principale fornitore mondiale di Network as a Service (NaaS), ha annunciato oggi il lancio della sua millesima sede abilitata a Megaport. Con questa pietra miliare, Megaport ora fornisce l'accesso dal 10% di tutti i centri dati pubblici in tutto il mondo, rendendolo la piattaforma di connettività NaaS indipendente più importante al mondo. Dalle origini come azienda rivoluzionaria nello spazio della connettività,...

Riassunto: Megaport sbarca in Brasile e porta in Sud America la rete globale leader del settore

BRISBANE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), leader mondiale nella fornitura di Network as a Service (NaaS), annuncia la sua espansione ufficiale in Brasile, stabilendo i suoi servizi di connettività a San Paolo. Questa espansione consente alle imprese di connettersi in modo sicuro a livello locale e globale tra oltre 860 centri dati globali, 26 Internet Exchange e 410 fornitori di servizi, compresi tutti i principali fornitori di servizi cloud, in meno di 60...
Back to Newsroom