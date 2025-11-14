VeriSilicon et Google lancent conjointement la PI Coral NPU open source

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a récemment annoncé le lancement conjoint de la PI Coral NPU avec Google, ciblant les applications de grands modèles de langage (LLM) de pointe, toujours actives et à très faible consommation d’énergie. Cette PI s’appuie sur les recherches fondamentales de Google dans le domaine des compilateurs ouverts d’apprentissage automatique et est enrichie de fonctionnalités de sécurité IA, offrant ainsi aux développeurs une plateforme open source unifiée pour construire un écosystème IA robuste en périphérie.

Le Coral NPU est construit sur l’architecture ouverte du jeu d’instructions RISC-V, doté de capacités natives de traitement des tenseurs, prenant en charge les principales structures d’apprentissage automatique telles que JAX, PyTorch et TensorFlow Lite (TFLite), et utilisant des outils à norme ouverte tels que Multi-Level Intermediate Representation (MLIR) du projet Low Level Virtual Machine (LLVM) pour l’infrastructure de compilateur. Il est conçu pour les applications d’IA en périphérie toujours actives et à très faible consommation d’énergie, en particulier pour les appareils portables et les systèmes de détection ambiante.

La PI Coral NPU est désormais open source sur le site Web Google Developers et accessible aux développeurs du monde entier. VeriSilicon proposera une version commerciale de la PI destinée aux entreprises et tirera parti de son riche portefeuille de PI et de ses capacités de conception et de vérification de puces pour offrir des services de silicium personnalisés à guichet unique. Actuellement, VeriSilicon travaille sur une puce de validation basée sur la PI Coral NPU, destinée aux lunettes IA/RA et aux applications domotiques, afin d’accélérer le déploiement du LLM à la périphérie.

« Cela s’appuie sur notre expérience antérieure du projet open source Open Se Cura et représente la poursuite de l’intégration profonde de la technologie open source de Google avec les capacités de conception et de commercialisation de puces de VeriSilicon », déclare Wiseway Wang, vice-président exécutif et directeur général de la division Custom Silicon Platform chez VeriSilicon. « Nous continuerons à tirer parti de nos atouts en matière de conception de puces, de vérification et d’optimisation au niveau du système pour faire progresser l’écosystème de l’IA en périphérie, soutenir le déploiement de technologies open source dans des produits concrets et permettre des applications LLM en périphérie, apportant ainsi un soutien solide à l’innovation industrielle. »

