Aptiv i Robust.AI wspólnie opracują roboty współpracujące wspomagane AI

SZAFUZA, Szwajcaria i SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), globalna firma technologiczna koncentrująca się na tworzeniu bezpieczniejszej, bardziej ekologicznej i lepiej skomunikowanej przyszłości, oraz Robust.AI, wiodący dostawca rozwiązań do automatyzacji przemysłu opartych na AI, ogłosiły dzisiaj nawiązanie strategicznej współpracy w celu wspólnego opracowania robotów współpracujących wspomaganych AI (ang. „cobots”). Partnerstwo umożliwi połączenie wiodącej w branży oferty rozwiązań Aptiv, w tym platform i narzędzi Wind River, z wiedzą fachową Robust.AI w dziedzinie robotyki i projektowania ukierunkowanego na człowieka w celu szybszego wprowadzenia innowacji do automatyzacji magazynów i przemysłu.

– Aptiv, razem ze swymi strategicznymi partnerami, tworzy przyszłość opartą na inteligentnych i nowatorskich rozwiązaniach, wykorzystując przy tym technologie, które czują, myślą, podejmują działania i optymalizują w czasie rzeczywistym – powiedział Javed Khan, wiceprezes wykonawczy i prezes ds. oprogramowania, zaawansowanych zabezpieczeń i doświadczenia użytkownika w Aptiv. – Dzięki połączeniu inteligentnych rozwiązań percepcyjnych, obliczeniowych i związanych z oprogramowaniem z platformą innowacyjnej robotyki Robust.AI możemy przyspieszyć wdrażanie skalowalnych rozwiązań opartych na AI, które przyniosą szereg korzyści wielu różnym branżom.

Wachlarz rozwiązań percepcyjnych i technologii uczenia maszynowego Aptiv zostanie włączony do platformy Robust.AI w celu zapewnienia skalowalnych, wydajnych i bezpiecznych zrobotyzowanych przepływów pracy. Wspólne rozwiązanie zawierać będzie:

czujnik Aptiv PULSE™ – kompaktową kamerę sferyczną połączoną z radarem o ultrakrótkim zasięgu, umożliwiającą wiarygodne i dokładne przekazywanie widoku w zakresie 360 stopni;

PULSE™ – kompaktową kamerę sferyczną połączoną z radarem o ultrakrótkim zasięgu, umożliwiającą wiarygodne i dokładne przekazywanie widoku w zakresie 360 stopni; technologie Aptiv w zakresie uczenia maszynowego (ML) w oparciu o radar i czynniki behawioralne – zaawansowane technologie uczenia maszynowego w celu pozyskiwania w czasie rzeczywistym i dynamicznego planowania ścieżki w złożonym otoczeniu, opracowane na podstawie dostarczanych przez Aptiv, wiodących w branży zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS);

– zaawansowane technologie uczenia maszynowego w celu pozyskiwania w czasie rzeczywistym i dynamicznego planowania ścieżki w złożonym otoczeniu, opracowane na podstawie dostarczanych przez Aptiv, wiodących w branży zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS); architekturę platformy Robust.AI – łączy ona zaawansowane czujniki optyczne oraz modele decyzyjne oparte na AI, technologię jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM) w czasie rzeczywistym, opatentowany system holonomicznego napędu, kierownicę wrażliwą na nacisk, która niezwłocznie przekazuje kontrolę człowiekowi pełniącemu rolę operatora, a także inne intuicyjne funkcje pozwalające zwiększyć wydajność, efektywność i poziom bezpieczeństwa;

– łączy ona zaawansowane czujniki optyczne oraz modele decyzyjne oparte na AI, technologię jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM) w czasie rzeczywistym, opatentowany system holonomicznego napędu, kierownicę wrażliwą na nacisk, która niezwłocznie przekazuje kontrolę człowiekowi pełniącemu rolę operatora, a także inne intuicyjne funkcje pozwalające zwiększyć wydajność, efektywność i poziom bezpieczeństwa; rozszerzone weryfikacje koncepcji (ang. PoC) – dzięki wykorzystaniu platform obliczeniowych Aptiv i Wind River, w tym systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS) VxWorks oraz hipernadzorcy Helix, aby zapewnić najlepszy w swojej klasie poziom wydajności i wirtualizacji, obsługę z ograniczonymi opóźnieniami oraz większą elastyczność w celu umożliwienia zgodności z wieloma systemami o różnej architekturze.

Opracowany przez Robust.AI robot Carter™ to wielofunkcyjny robot współpracujący stworzony w celu wsparcia istniejącej siły roboczej. Jego funkcje zdefiniowane oprogramowaniem zapewniają zdolności trzech robotów: kompletację zamówień, transport od punktu do punktu i mobilne sortowanie, aby umożliwić wsparcie realizacji licznych zadań za pomocą jednej platformy. Dzięki zdolnościom w zakresie automatyzacji gotowym do bezpośredniego wykorzystania Carter niezwłocznie przyczynia się do istotnego zwiększenia wydajności, a także zapewnia oparte na danych informacje pozwalające zoptymalizować przebieg pracy, poprawić efektywność pracy w magazynie i umożliwić ciągły proces uczenia się. Dzięki tej bezprecedensowej elastyczności klienci mogą w dynamiczny sposób dostosowywać robota Carter do ewoluujących potrzeb w swoich obiektach.

– Dzięki wykorzystaniu wiedzy fachowej Aptiv w dziedzinie opracowywania zaawansowanych modeli AI, czujników i systemów operacyjnych czasu rzeczywistego dla pojazdów autonomicznych będziemy mogli zwiększyć zdolność robota Carter do bezpiecznej współpracy z człowiekiem-operatorem w dynamicznych warunkach i ograniczonej przestrzeni – powiedział Rodney Brooks, współzałożyciel i dyrektor ds. technicznych Robust.AI. – Integracja tych zdolności opartych na AI pozwoli nam wyprzedzić nawet inne zaawansowane rozwiązania, a dzięki zwiększeniu wydajności i efektywności robota Carter – zapewnić korzyści nowym branżom.

Zdolności integracyjne Aptiv, jej globalny zasięg i odporny łańcuch dostaw umożliwiają skalowalną produkcję złożonych systemów na różnych rynkach, czego dowodzi wdrożenie zaawansowanych technologii firmy w milionach pojazdów na całym świecie. Dzięki temu Robust.AI może skoncentrować się na swoich mocnych stronach, czyli projektowaniu ukierunkowanym na człowieka i usprawnianiu pracy w oparciu o AI, dbając przy tym, aby rozwiązania były ekonomiczne i dostarczane na dużą skalę.

Informacje o Aptiv

Aptiv to globalna firma technologiczna, która tworzy bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i połączone rozwiązania wspierające zrównoważoną przyszłość. Więcej informacji na stronie aptiv.com.

Informacje o Robust.AI

Robust.AI powstała z inicjatywy światowej klasy zespołu specjalistów ds. robotyki, którzy kierują nią po dziś dzień. Firma łączy AI, robotykę i projektowanie ukierunkowane na człowieka, dbając o wszechstronne zastosowanie robotów, łatwość ich wdrożenia oraz użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.robust.ai.

