Svante e Södra lanciano un progetto pilota di cattura del carbonio in Europa per promuovere l’utilizzo della CO₂ biogenica

VÄRÖ, Svezia e VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la cattura e rimozione del carbonio basate su sorbenti solidi, annuncia che Södra, la più grande associazione svedese di proprietari forestali, proverà la tecnologia Svante di cattura del carbonio presso l’impianto industriale di Värö agli inizi del 2026 e successivamente valuterà le opportunità della cattura su larga scala.

Questo progetto pilota è la prima implementazione della tecnologia Svante nel settore forestale dell’Unione Europea e rappresenta un’iniziativa importante verso l’utilizzo della cattura del carbonio biogenico nella produzione di cellulosa e carta. Il progetto valuterà le prestazioni dei filtri con sorbenti solidi proprietari di Svante nella cattura delle emissioni di CO₂ biogenica risultanti dalle attività di produzione di cellulosa di Södra, con l’obiettivo di creare nuove catene del valore circolari e contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici della Svezia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.