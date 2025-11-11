Svante与Södra联合启动欧盟碳捕获试点项目，推动生物源二氧化碳利用技术发展

瑞典韦罗市、不列颠哥伦比亚省温哥华市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球固体吸附剂碳捕集与封存解决方案领先企业Svante Technologies Inc.（“Svante”）荣幸宣布，瑞典最大的森林业主协会Södra已决定将于2026年初在维罗工业园区测试其碳捕集技术，并评估未来实现大规模碳捕集的可行性。

该试点项目标志着Svante在欧盟林业领域的首次技术落地，为制浆造纸行业实现生物源碳捕集规模化迈出关键一步。通过采用Svante专利固体吸附剂过滤器，该项目将评估该技术在Södra制浆过程中捕集生物源二氧化碳排放的效能，旨在开拓新型循环价值链，助力瑞典实现气候目标。

迈向循环生物经济的战略举措

Södra的制浆过程会产生生物源二氧化碳，这种可再生碳源在食品、水净化、化工制造和电子燃料等领域具有应用潜力。该试点项目通过捕集和提纯二氧化碳，旨在开拓新的收入来源，提升森林原材料价值，同时无需增加采伐量。

“碳捕集已不再仅限于减排范畴，更关乎资源效率和气候友好型创新。”Svante Solutions & Digital Services业务部总裁Mark Claessen表示，“与Södra携手，我们有望实现年捕集逾百万吨生物源二氧化碳。我们非常期待参与这个项目，以展示我们的可持续高性能捕集技术如何助力工业运营实现商业规模的脱碳。”

技术落地应用与全价值链验证

该测试设施将安装在Södra的维罗园区，并与瑞典研究院RISE合作运营。RISE将协助开展捕集二氧化碳的液化试验，使项目团队能够评估从捕集、压缩到液化的完整价值链，为规模化永久封存或下游应用提供可行性论证。

Södra Cell Värö总经理Jenny Gotthardsson表示，“通过在自有生产环境中测试Svante技术，我们将积累与自身运营高度契合的专业经验。这是提升企业竞争力和森林资产盈利能力的关键举措。”

欧盟支持与气候影响

该项目部分资金来源于Industriklivet，该倡议隶属于欧盟“下一代欧盟”（Next Generation EU）计划下的“复苏与韧性基金”（Recovery and Resilience Facility，RRF）。。这一举措既符合瑞典国家气候战略，也践行了Södra对可持续林业与技术创新的长期承诺。

该试点项目强化了Svante的全球战略，即在全球实现加拿大清洁技术商业化，并加速碳捕集解决方案在各国、各行业的应用部署。

关于Svante

Svante是一家以使命为核心驱动的全球领先碳捕集与去除解决方案提供商。公司自主研发纳米工程滤芯与模块化旋转接触器设备，能够以环境友好的方式从工业排放及空气中高效捕集并去除二氧化碳。Svante荣登2025年Global Cleantech 100全球清洁技术百强榜，并入选《时代》杂志（TIME）与Statista联合评选的2025年全球绿色科技公司榜单。更多信息，请访问：www.svanteinc.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。