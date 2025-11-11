AM Best affirme les notations de crédit de la Société Nationale d’Assurance et lui attribue une notation à l’échelle nationale

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière B (Bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme « bb+ » (Bonne) de la Société Nationale d’Assurance (SAA) (Algérie). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables. Parallèlement, AM Best a attribué à la SAA la notation à l’échelle nationale (NSR) algérienne « aaa.DZ » (Exceptionnelle). La perspective de la NSR est stable.

Les notations reflètent la force bilancielle de la SAA, qu’AM Best qualifie de très solide, ainsi que sa performance opérationnelle satisfaisante, son profil d’affaires neutre et sa gestion des risques d’entreprise marginale.

La force bilancielle très solide de la SAA repose sur sa capitalisation ajustée aux risques, qui devrait rester confortablement supérieure au minimum requis pour le niveau le plus solide, telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), grâce à une bonne génération interne de capital. L’évaluation tient compte des bons niveaux de liquidité de la société, soutenus par d’importants avoirs en trésorerie et en obligations d’État (environ 65 % du total des investissements), qui se sont traduits par un ratio des actifs liquides sur le passif total de 107 % à la fin de l’exercice 2024. Un facteur partiellement atténuant la notation est l’exposition importante de la SAA aux niveaux élevés de risques économique, politique et financier associés à l’Algérie, où la société est domiciliée, opère exclusivement et détient plus de 95 % de ses investissements.

La SAA a un historique de performances opérationnelles satisfaisantes, avec un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans de 6,6 % (selon les calculs d’AM Best). Les bénéfices sont stimulés par des revenus d’investissement solides, avec un rendement moyen pondéré des investissements (inclus les gains) sur cinq ans de 3,1 % (selon les calculs d’AM Best). La rentabilité technique de l’entreprise est adéquate, même si celle-ci contribue de manière plus modeste aux résultats, avec un ratio combiné moyen pondéré sur cinq ans de 97,5 % (selon les calculs d’AM Best), malgré des ratios de frais d’exploitation élevés.

Avec un chiffre d’affaires brut de 33 milliards DA (235 millions USD) en 2024, la SAA bénéficie d’une forte et durable position de leader sur le marché algérien dont elle est le plus grand assureur direct, avec une part de marché estimée à plus de 20 %. La société a conservé sa position de leader sur le segment de l’assurance automobile local et s’est forgé des positions solides dans les segments des risques commerciaux ces dernières années. La concentration géographique de la SAA est considérée comme un facteur partiellement atténuant de la notation, toutes les activités d’assurance de la société étant situées en Algérie.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur de presse et un prestataire d’analyses de données spécialisé dans le secteur de l’assurance. Basée aux États-Unis, la société exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède des antennes régionales à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ambest.com.

