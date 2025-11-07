Venture Global anuncia novo contrato de longo prazo para compra e venda de GNL com a Grécia

ATENAS, Grécia--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A., da Grécia, anunciaram que firmaram um novo Contrato de Compra e Venda (SPA) para adquirir um mínimo de 0,5 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA da Venture Global, durante vinte anos, tendo início em 2030. Conforme o SPA, a Atlantic-See tem a possibilidade de ampliar seu compromisso de compra.

A Atlantic-See LNG é uma joint venture recém-formada, anunciada esta semana na 6a conferência da Parceria para Cooperação Energética Transatlântica (PTEC) ocorrida em Atenas, Grécia, entre as empresas gregas AKTOR e DEPA. Este negociação marca o primeiro contrato de fornecimento de GNL de longo prazo da Grécia com um exportador dos EUA, iniciando uma dinâmica e crescente parceria entre a Atlantic-See LNG e a Venture Global.

O anúncio deste contrato de fornecimento segue o investimento previamente anunciado pela Venture Global na capacidade de regaseificação do terminal de importação de GNL de Alexandroupolis, na Grécia, que no momento representa cerca de 25% da capacidade total do terminal. O terminal de recebimento FSRU de Alexandroupolis e o "Corredor Vertical" Sul-Norte serão essenciais para intensificar a segurança energética da Europa Central e Oriental, ao propiciar uma nova rota para levar gás natural dos EUA acessível e confiável à região.

"A Venture Global está animada em expandir nossa parceria energética com a Grécia e trazer um fornecimento adicional de GNL a esta região crucial, dando continuidade a nosso investimento prévio no corredor vertical por meio do terminal de Alexandroupolis", disse Mike Sabel, Diretor Executivo da Venture Global. “Como importante ponto de entrada para GNL dos EUA na Europa Central e Oriental, esta infraestrutura estrategicamente importante e o contrato SPA são primordiais para aumentar a capacidade da região, diversificar sua matriz energética e acessar uma fonte de fornecimento segura e confiável. Estamos satisfeitos em expandir nossa parceria com importantes atores regionais, como a recém-formada Atlantic-See LNG, e somos agradecidos pela grande liderança do Presidente Trump, do Secretário Burgum, do Secretário Wright, do Embaixador Guilfoyle e de outras autoridades de ambos os lados do Atlântico que vêm incentivando o comércio de GNL dos EUA."

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora dos EUA de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL do país. A empresa possui um modelo de negócios verticalmente integrado, com ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção, transporte, navegação e regaseificação. Seus três primeiros projetos, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, às margens do Golfo da América. A Venture Global desenvolve projetos de captação e eliminação de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações prospectivas

