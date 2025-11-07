ADNOC se asocia con Comera Financial Holdings para brindar soluciones de financiación inteligentes a sus proveedores y pymes de los EAU

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--ADNOC acordó una alianza estratégica con Comera Financial Holdings para mejorar el acceso a financiación de las pymes y proveedores de ADNOC con sede en los EAU. Esta colaboración pondrá en marcha un programa de financiación que permitirá a las pymes y proveedores acceder a capital circulante de forma más eficiente, lo que les dará la posibilidad de cumplir con mayor rapidez en las órdenes de compra (PO) de ADNOC.

La iniciativa impulsará el acceso a la liquidez, permitiendo a la vez operaciones escalables y un crecimiento sostenible para los proveedores y las pymes. La alianza refuerza el compromiso de ADNOC con el apoyo a las empresas locales y el avance de la diversificación económica de los EAU, proporcionando soluciones prácticas que empoderen a las pymes para prosperar y competir a nivel mundial.

Khaled Al Zaabi, director financiero del Grupo ADNOC, declaró: “La alianza de ADNOC con Comera Financial Holdings ofrece soluciones de financiación de primer nivel que permitirán a nuestros proveedores y pymes de los EAU acceder a capital circulante mediante la conversión de órdenes de compra en financiación inmediata. Esto mejorará la liquidez, fortalecerá la agilidad y acelerará el crecimiento empresarial. Es una muestra del compromiso de ADNOC con el desarrollo de una economía diversificada, apoyando el ecosistema de las pymes, fortaleciendo la resiliencia de nuestras cadenas de suministro locales y generando mayor valor añadido para los EAU”.

Como parte del acuerdo, ADNOC y Comera Financial Holdings crearán una plataforma inteligente y automatizada que conectará directamente a las pymes y los proveedores que obtengan contratos de ADNOC con el apoyo de las entidades financieras.

Akhtar Saeed Hashmi, director general y CEO del Grupo Comera Financial Holdings, declaró: “Nuestra alianza con ADNOC representa un hito histórico en la financiación de las cadenas de suministro en la región. Como parte del Grupo Real de Abu Dabi, Comera Money aporta la solidez, la envergadura y la visión necesarias para impulsar la innovación financiera a nivel mundial. Al facilitar el acceso al capital a la comunidad, estamos generando oportunidades para que los proveedores agilicen sus entregas, crezcan con mayor fortaleza e innoven sin preocupaciones. Junto con ADNOC, estamos construyendo un modelo de empoderamiento que establecerá nuevos estándares para la financiación de la cadena de suministro, no solo en los EAU, sino en todos los mercados globales”.

La alianza entre ADNOC y Comera Financial Holdings apoya el crecimiento industrial y económico de los Emiratos Árabes Unidos y el programa de Valor Local (ICV) de ADNOC, que continúa impulsando la manufactura local, la creación de empleo y la competitividad del sector privado.

Fuente: AETOSWire

