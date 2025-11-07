ADNOC geht Partnerschaft mit Comera Financial Holdings ein, um seine Lieferanten und KMU in den VAE mit intelligenten Finanzlösungen zu unterstützen

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--ADNOC ist eine strategische Partnerschaft mit Comera Financial Holdings eingegangen, um den finanziellen Zugang für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Lieferanten von ADNOC mit Sitz in den VAE zu verbessern. Im Zuge dieser Kollaboration wird ein Finanzierungsprogramm ins Leben gerufen, das KMU und Lieferanten einen effizienteren Zugang zu Betriebskapital bietet, sodass sie Bestellaufträge („Purchase Orders“, PO) von ADNOC schneller ausführen können.

Die Initiative wird den Zugang zu Liquidität verbessern und skalierbare Geschäftsabläufe sowie nachhaltiges Wachstum für Lieferanten und KMU ermöglichen. Mit der Partnerschaft unterstreicht ADNOC sein Engagement für die Unterstützung lokaler Unternehmen und die Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung der VAE durch das Angebot praktischer Lösungen, mit denen KMU weltweit erfolgreich sein und im Wettbewerb bestehen können.

Khaled Al Zaabi, Chief Financial Officer der ADNOC Group, erklärte: „Durch die Partnerschaft von ADNOC mit Comera Financial Holdings können wir unseren Lieferanten und KMU in den VAE erstklassige Finanzierungslösungen anbieten, die es ihnen ermöglichen, Betriebskapital freizusetzen, indem sie Bestellungen in sofortige Finanzmittel umwandeln. Dies wird die Liquidität erhöhen, die Flexibilität stärken und das Geschäftswachstum beschleunigen. ADNOC beweist damit sein Engagement für die weitere Förderung einer diversifizierten Wirtschaft, da wir mit dieser Partnerschaft und den sich dadurch eröffnenden Möglichkeiten das KMU-Ökosystem unterstützen, die Widerstandsfähigkeit unserer lokalen Lieferketten stärken und einen größeren Mehrwert für die VAE schaffen.“

Im Rahmen der Vereinbarung werden ADNOC und Comera Financial Holdings eine intelligente, automatisierte Plattform aufbauen, die KMU und Lieferanten, die von ADNOC Aufträge erhalten haben, direkt mit Kreditgebern verbindet.

Akhtar Saeed Hashmi, Managing Director und Group CEO von Comera Financial Holdings, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit ADNOC ist ein historischer Meilenstein im Hinblick darauf, wie Lieferketten in der Region finanziert werden. Als Teil der Royal Group von Abu Dhabi bringt Comera Money die Stärke, Größe und Vision mit, die nötig sind, um Finanzinnovationen von Weltklasse bereitzustellen. Indem wir der Gemeinschaft Zugang zu Kapital verschaffen, bieten wir Lieferanten die Möglichkeit, schneller zu liefern, stärker zu wachsen und unerschrocken Innovationen voranzutreiben. Gemeinsam mit ADNOC bauen wir ein Empowerment-Modell auf, das neue Standards für die Finanzierung von Lieferketten setzen wird, und das nicht nur in den VAE, sondern auf den globalen Märkten.“

Die Partnerschaft zwischen ADNOC und Comera Financial Holdings unterstützt das industrielle und wirtschaftliche Wachstum der VAE sowie das In-Country Value (ICV) Program von ADNOC, das auch in Zukunft die lokale Fertigung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Wettbewerbsfähigkeit des Privatsektors unterstützen wird.

Quelle: AETOSWire

