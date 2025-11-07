Xsolla s’associe à Deloitte Turkiye et Lorien Accelerator en tant que sponsor de catégorie pour les Gaming Awards du Programme Fast 50 Türkiye 2025

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une société mondiale de premier plan dans le domaine du commerce des jeux vidéo qui aide les développeurs à lancer, à développer et à monétiser leurs jeux, est fière d’annoncer son parrainage du segment Gaming Awards du Programme Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025, organisé en collaboration avec Lorien Accelerator. L’événement aura lieu le 10 décembre 2025 et récompensera les entreprises turques à forte croissance dans divers secteurs, avec un accent particulier sur le secteur dynamique des jeux vidéo.

En tant que sponsor de catégorie des Gaming Awards, Xsolla bénéficiera d’une importante visibilité, puisque son logo sera affiché sur tous les supports de l’événement, y compris les plateformes numériques, la signalétique officielle et les autres supports promotionnels. Outre cette visibilité, la participation de Xsolla à ce programme sera une occasion exclusive pour l’entreprise de prendre part à une table ronde consacrée à l’écosystème turc du jeu vidéo en pleine expansion. Cette table ronde permettra d’avoir un aperçu du marché du jeu vidéo dans la région, des tendances émergentes et des opportunités qui sont offertes aux développeurs pour étendre leur portée.

« Nous sommes ravis de nous associer à Deloitte Turkiye et à Lorien Accelerator pour soutenir le Programme Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025 », a déclaré Berkley Egenes, directeur du marketing et de la croissance chez Xsolla. « L’industrie du jeu vidéo en Turquie connaît une croissance rapide et devrait générer 3,33 milliards USD de revenus en 2025. Comme on estime que le nombre d’utilisateurs atteindra 25,40 millions d'ici à 2030, ce partenariat représente pour nous une occasion unique de nous connecter au marché et de collaborer avec certains des développeurs les plus innovants de la région. »

Pour plus d’informations sur le programme Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025, rendez-vous sur : xsolla.blog/deloitte

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise commerciale internationale qui propose des outils et des services performants pour permettre aux développeurs de relever les défis inhérents à l'industrie du jeu vidéo. Des studios indépendants aux grands éditeurs, les entreprises s'associent à Xsolla pour les aider à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux. Convaincue du bel avenir des jeux vidéo, Xsolla s'est donné pour mission de créer des opportunités et de mettre constamment de nouvelles ressources à la disposition des créateurs. Basée et enregistrée à Los Angeles, en Californie, Xsolla exerce ses activités en tant que commerçant enregistré et a aidé plus de 1 500 développeurs de jeux à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités dans le monde entier. Avec davantage de leviers de rentabilité et de méthodes pour gagner, les développeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement du jeu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

À propos de Deloitte

Deloitte fait référence à l’une ou plusieurs des entités de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités apparentées (collectivement dénommés l’« organisation Deloitte »). DTTL (également appelée « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités apparentées sont des entités juridiquement distinctes et indépendantes, qui ne peuvent ni s’engager ni se lier les unes aux autres à l’égard de tiers. DTTL ainsi que chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients.

Deloitte propose des services professionnels de premier plan à près de 90 % des entreprises figurant dans le classement Fortune Global 500® ainsi qu’à des milliers d’entreprises privées. Les résultats mesurables et durables obtenus par nos collaborateurs contribuent à renforcer la confiance du public dans les marchés des capitaux et permettent à nos clients de se transformer et de prospérer. Forte de plus de 180 ans d’histoire, Deloitte est présente dans plus de 150 pays et territoires. Découvrez comment nos plus de 470 000 collaborateurs à travers le monde travaillent ensemble chaque jour pour avoir un impact significatif en consultant le site www.deloitte.com.

À propos de Lorien Accelerator

Lorien est le premier accélérateur mondial de Turquie exclusivement dédié aux startups spécialisées dans les jeux vidéo et les technologies associées. Basé à Istanbul, Lorien aide les créateurs de jeux vidéo à accélérer leur croissance grâce à un réseau mondial exceptionnel de mentors, à des outils d’IA, et à des guides pratiques sur l’industrie couvrant les aspects juridiques, la levée de fonds, l’édition, et les manières d’avoir accès à un réseau international d’investisseurs et de partenaires. Son programme de douze semaines réunit des mentors de premier plan issus d’entreprises comme Blizzard, Valve, Riot Games, Peak et Havas, et permet à la communauté des développeurs de jeux vidéo de Turquie d’avoir accès à des opportunités internationales.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : lorienaccelerator.com

