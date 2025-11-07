Organon annuncia un accordo per la vendita a Laborie del suo JADA® System per un importo massimo di 465 milioni di dollari

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), (“Organon” o “la Società”) azienda sanitaria globale con la missione di offrire medicine e soluzioni ad alto impatto per migliorare la salute di tutti i giorni, ha annunciato oggi la firma di un accordo con Laborie Medical Technologies Corp. (“Laborie”), azienda leader nella tecnologia medica terapeutica e diagnostica, per l'acquisto del JADA System.

