Organon annuncia un accordo per la vendita a Laborie del suo JADA® System per un importo massimo di 465 milioni di dollari
- I proventi netti verranno applicati alla riduzione del debito, promuovendo l'attuale impegno di Organon per ridurre l'indebitamento
- Posiziona Organon per l'investimento futuro nelle opportunità di crescita incentrata sui prodotti biofarmaceutici per la salute delle donne e su altre priorità strategiche
- Le capacità di Laborie nella tecnologia medica faciliteranno un accesso più ampio a JADA per un maggior numero di madri
JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), (“Organon” o “la Società”) azienda sanitaria globale con la missione di offrire medicine e soluzioni ad alto impatto per migliorare la salute di tutti i giorni, ha annunciato oggi la firma di un accordo con Laborie Medical Technologies Corp. (“Laborie”), azienda leader nella tecnologia medica terapeutica e diagnostica, per l'acquisto del JADA System.
Contacts
Contatti per i media:
Felicia Bisaro
(646) 703-1807
Janine Colavita
(732) 861-3806
Contatti per gli investitori:
Jennifer Halchak
(201) 275-2711