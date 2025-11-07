-

Organon annuncia un accordo per la vendita a Laborie del suo JADA® System per un importo massimo di 465 milioni di dollari

  • I proventi netti verranno applicati alla riduzione del debito, promuovendo l'attuale impegno di Organon per ridurre l'indebitamento
  • Posiziona Organon per l'investimento futuro nelle opportunità di crescita incentrata sui prodotti biofarmaceutici per la salute delle donne e su altre priorità strategiche
  • Le capacità di Laborie nella tecnologia medica faciliteranno un accesso più ampio a JADA per un maggior numero di madri

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), (“Organon” o “la Società”) azienda sanitaria globale con la missione di offrire medicine e soluzioni ad alto impatto per migliorare la salute di tutti i giorni, ha annunciato oggi la firma di un accordo con Laborie Medical Technologies Corp. (“Laborie”), azienda leader nella tecnologia medica terapeutica e diagnostica, per l'acquisto del JADA System.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media:

Felicia Bisaro
(646) 703-1807

Janine Colavita
(732) 861-3806

Contatti per gli investitori:

Jennifer Halchak
(201) 275-2711

