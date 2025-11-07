Venture Global annonce un nouvel accord de vente et d'achat de GNL à long terme avec la Grèce

ATHÈNES, Grèce--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) et ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. (Grèce) ont annoncé la signature d'un nouvel accord de vente et d'acgat (SPA, Sales and Purchase Agreement) prévoyant l'achat à Venture Global de 0,5 million de tonnes par an (MTPA) au minimum de gaz naturel liquéfié (GNL) américain pendant une durée de vingt ans à compter de 2030. Dans le cadre du SPA, Atlantic-See a la possibilité d'étendre son engagement d'achat.

Atlantic-See LNG est une nouvelle joint-venture dont la création a été annoncée cette semaine lors de la 6ème édition de la Conférence PTEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) organisée à Athènes, en Grèce, entre les sociétés grecques AKTOR et DEPA. Cet accord inaugure la conclusion des premiers contrats d'approvisionnement à long terme en GNL entre la Grèce et un exportateur américain, donnant ainsi naissance à un partenariat dynamique et prometteur entre Atlantic-See LNG et Venture Global.

La signature de cet accord fait suite à l'annonce par Venture Global d'un investissement dans les capacités de regazéification du terminal d'importation de GNL d'Alexandroupolis, en Grèce, représentant aujourd'hui environ 25 % de la capacité totale du terminal. Le terminal de réception FSRU d'Alexandroupolis LNG et le « corridor vertical » Nord-Sud seront des éléments essentiels au renforcement de la sécurité énergétique en Europe centrale et orientale, puisqu'ils offriront une nouvelle voie d'acheminement pour approvisionner la région en gaz naturel américain abordable et fiable.

« Venture Global se félicite d'étendre son partenariat énergétique avec la Grèce et de fournir un approvisionnement supplémentaire en GNL à cette région stratégique, grâce à notre investissement précédent dans le corridor vertical via le terminal d'Alexandroupolis », a commenté Mike Sabel, PDG de Venture Global. « Cette infrastructure stratégique (qui représente le principal point d'entrée du GNL américain en Europe centrale et orientale) et cet accord SPA sont déterminants pour renforcer la capacité de la région à diversifier son mix énergétique et à bénéficier d'une source d'approvisionnement sécurisée et fiable. Nous sommes ravis de développer ce partenariat avec des acteurs régionaux clés tels que la nouvelle société Atlantic-See LNG, et nous apprécions la forte implication du président Trump, du Secrétaire Burgum, du Secrétaire Wright, de l'Ambassadeur Guilfoyle et d'autres responsables des deux côtés de l'Atlantique, qui soutiennent le développement du commerce du GNL américain ».

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible coût, qui dispose d'une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dès 2022 dans sa première installation et compte aujourd'hui parmi les plus grands exportateurs de GNL des États-Unis. L'activité de la société, intégrée verticalement, comprend des actifs sur toute la chaîne d'approvisionnement en GNL (production de GNL, transport de gaz naturel, expédition et regazéification). Les trois premiers projets de la société, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, se trouvent en Louisiane, le long du golfe du Mexique. Venture Global développe des projets de captation et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

