Organon kondigt overeenkomst aan om zijn JADA®-systeem voor maximaal $ 465 miljoen te verkopen aan Laborie

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), ('Organon' of 'het bedrijf'), een wereldwijd gezondheidszorgbedrijf met als missie het leveren van impactvolle medicijnen en oplossingen voor een gezonder dagelijks leven, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst is aangegaan met Laborie Medical Technologies Corp. ('Laborie'), een toonaangevend diagnostisch en therapeutisch medisch technologiebedrijf, voor de overname van het JADA-systeem.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.