Organon kondigt overeenkomst aan om zijn JADA®-systeem voor maximaal $ 465 miljoen te verkopen aan Laborie
- De netto-opbrengst zal worden aangewend voor schuldafbouw, waarmee de voortdurende inspanningen van Organon om de schuldenlast te verminderen worden versterkt
- Hiermee positioneert Organon zich voor toekomstige investeringen in groeimogelijkheden, met een focus op biofarmaceutische producten voor de gezondheid van vrouwen en andere strategische prioriteiten
- Laborie's capaciteiten op het gebied van medische technologie zullen een bredere toegang tot JADA voor meer moeders mogelijk maken.
JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), ('Organon' of 'het bedrijf'), een wereldwijd gezondheidszorgbedrijf met als missie het leveren van impactvolle medicijnen en oplossingen voor een gezonder dagelijks leven, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst is aangegaan met Laborie Medical Technologies Corp. ('Laborie'), een toonaangevend diagnostisch en therapeutisch medisch technologiebedrijf, voor de overname van het JADA-systeem.
