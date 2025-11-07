Organon宣布已达成协议，将旗下JADA®系统以最高4.65亿美元的价格出售给Laborie

新泽西州泽西市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Organon (NYSE: OGN)（简称“Organon”或“公司”）是一家全球性医疗保健公司，其使命是提供具有影响力的药物和解决方案，让人们每天都能拥有更健康的生活。该公司今日宣布，已与领先的诊断和治疗医疗技术公司Laborie Medical Technologies Corp. (“Laborie”)达成协议，后者将收购JADA系统。此次交易总额高达4.65亿美元，其中4.4亿美元将在交易完成时支付（具体金额需根据某些成交调整而定），另有最高2500万美元的潜在付款需根据2026年特定营收目标的达成情况而定。预计约100名员工将根据协议转入Laborie。

Organon临时首席执行官Joseph Morrissey表示：“我为JADA团队和Organon所做的工作感到无比自豪，我们已帮助了20多个国家的超过13.6万名新妈妈，使JADA成为产后出血(PPH)管理领域公认的标准治疗方案。此次交易将JADA交由Laborie接管，Laborie是医疗技术创新领域的领导者，在孕产妇健康领域拥有深厚积淀，有能力进一步扩大JADA的可及性，造福全球母亲。这也是Organon改善资产负债表能力的又一步，为未来在女性健康生物制药领域寻求其他增长机遇创造条件。”

Organon于2021年6月收购了JADA系统。这是一款医疗器械，当需要采取保守治疗时，可通过低水平宫腔负压控制和治疗产后异常子宫出血或出血症状。自收购以来，Organon组建了一支强大的团队，为Laborie继续成功拓展该产品的覆盖范围和价值奠定了基础。

Laborie总裁兼首席执行官Chris Smith表示：“分娩是女性一生中最私人且意义深远的时刻之一，每位母亲都应在这一过程中感受到支持。JADA系统帮助医护团队在最关键的时刻提供治疗，能参与这一使命，Laborie深感自豪且责任重大。JADA背后商业团队的奉献精神和专业实力同样令我们备受鼓舞，我们很高兴他们能加入Laborie，助力我们巩固在产科领域的领先地位。”

此次交易总额高达4.65亿美元，相当于JADA过去12个月营收的6.5倍，反映了过去四年JADA成功上市及在美国市场的扩张成果。交易净收益将用于偿还债务，与公司此前公布的降低净债务与调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)比率的目标保持一致。

该交易已获得公司董事会批准，预计于2026年第一季度完成，但需获得必要的监管批准并满足其他惯例成交条件，包括美国以外部分市场员工代表的适当参与。

Goldman Sachs & Co. LLC担任Organon的财务顾问。

适用范围

JADA®系统适用于需要采取保守治疗时，对产后异常子宫出血或出血症状的控制和治疗。

禁忌症

宫内妊娠持续存在

未治疗的子宫破裂

未复位的子宫内翻

当前患有宫颈癌

已知子宫畸形

当前患有阴道、宫颈或子宫化脓性感染

剖宫产术后：使用JADA前宫颈扩张度＜3厘米

注意事项

将JADA插入子宫时避免用力过猛，否则可能导致子宫壁损伤，包括子宫穿孔。

JADA系统在孕周＜34周分娩中的安全性和有效性尚未确立；若为多胎妊娠，子宫大小相当于＜34周孕周时同样未确立。子宫体积较小时，子宫穿孔和设备脱出的风险可能增加。

若患者病情恶化或未出现改善迹象，需重新评估，可能需要对产后出血(PPH)/产后异常子宫出血采取更积极的治疗和管理措施。

JADA不能替代危及生命的PPH/产后异常子宫出血的手术治疗和液体复苏。

器械使用前需排出宫颈密封垫内的空气，以最大程度降低宫颈密封垫破裂时发生空气栓塞的风险。

宫颈密封垫必须注入无菌液体。切勿注入空气、二氧化碳或任何其他气体，以最大程度降低宫颈密封垫破裂时发生空气栓塞的风险。

如需报告JADA相关不良事件或进行产品质量投诉，请致电844-JADAMOM。

使用JADA前，请阅读 使用说明书 以获取重要信息。

关于Organon

Organon (NYSE: OGN)是一家全球性医疗保健公司，其使命是提供具有影响力的药物和解决方案，让人们每天都能拥有更健康的生活。公司旗下产品组合涵盖70多种产品，涉及女性健康和通用药物（包括生物类似药）。Organon专注于解决对女性产生独特、不成比例或不同方式影响的健康需求，同时在140多个市场扩大基本治疗的可及性。

Organon总部位于新泽西州泽西市，致力于推动医疗保健的可及性、可负担性和创新性。如需了解更多信息，请访问www.organon.com，并在LinkedIn、Instagram、X、YouTube、TikTok和Facebook上关注我们。

关于前瞻性陈述的警示说明

除历史信息外，本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于与Laborie拟议交易的收益、交易完成的预期时间、交易的战略及其他潜在收益、交易收益的用途相关的陈述，以及关于Organon和Laborie未来信念、目标、计划或前景的其他陈述。前瞻性陈述可通过“目标”、“目的”、“潜在”、“将”、“预期”、“相信”、“未来”、“机会”或类似含义的词语加以识别。这些前瞻性陈述基于公司管理层当前的信念和预期，存在许多重大风险和不确定性。如果潜在的假设被证明不准确，或者风险或不确定性成为现实，实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果大相径庭。风险和不确定性包括但不限于：关于能否在预期时间或最终获得监管批准及满足其他成交条件的风险（包括拟议交易可能无法完成的风险）；以及关于拟议交易的预期战略、财务或其他收益能否实现的风险。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果大相径庭的其他因素可以在公司向SEC提交的文件中查阅，包括公司最近的Form 10-K年报、Form 8-K现况报告以及随后提交给SEC的文件。这些文件可在SEC网站(www.sec.gov)获取。

