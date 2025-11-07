Venture Global kondigt nieuwe langetermijnovereenkomst voor verkoop en aankoop van LNG met Griekenland aan
Venture Global kondigt nieuwe langetermijnovereenkomst voor verkoop en aankoop van LNG met Griekenland aan
- 20-jarige verkoop- en aankoopovereenkomst start partnerschap met nieuw opgerichte Griekse entiteit om de energiezekerheid in Centraal- en Oost-Europa te versterken
- Deal bouwt voort op de investering van Venture Global in hervergassingscapaciteit in de LNG-importterminal van Alexandroupolis om Amerikaanse LNG aan de regio te leveren
ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. uit Griekenland de ondertekening aangekondigd van een nieuwe verkoop- en aankoopovereenkomst (SPA) voor de aankoop van minimaal 0,5 miljoen ton per jaar (MTPA) Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global voor twintig jaar, te rekenen vanaf 2030.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Beleggers:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com
Media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com