Venture Global kondigt nieuwe langetermijnovereenkomst voor verkoop en aankoop van LNG met Griekenland aan

ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. uit Griekenland de ondertekening aangekondigd van een nieuwe verkoop- en aankoopovereenkomst (SPA) voor de aankoop van minimaal 0,5 miljoen ton per jaar (MTPA) Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global voor twintig jaar, te rekenen vanaf 2030.

