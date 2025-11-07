-

Venture Global kondigt nieuwe langetermijnovereenkomst voor verkoop en aankoop van LNG met Griekenland aan

  • 20-jarige verkoop- en aankoopovereenkomst start partnerschap met nieuw opgerichte Griekse entiteit om de energiezekerheid in Centraal- en Oost-Europa te versterken
  • Deal bouwt voort op de investering van Venture Global in hervergassingscapaciteit in de LNG-importterminal van Alexandroupolis om Amerikaanse LNG aan de regio te leveren

ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. uit Griekenland de ondertekening aangekondigd van een nieuwe verkoop- en aankoopovereenkomst (SPA) voor de aankoop van minimaal 0,5 miljoen ton per jaar (MTPA) Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global voor twintig jaar, te rekenen vanaf 2030.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Beleggers:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

Industry:

Venture Global Inc.

NYSE:VG
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Beleggers:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

More News From Venture Global Inc.

Samenvatting: Venture Global-verklaring over definitieve goedkeuring CP2

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Het Amerikaanse Ministerie van Energie heeft de definitieve non-FTA exportvergunning afgegeven voor de CP2-faciliteit van Venture Global in Cameron Parish, Louisiana. Mike Sabel, CEO van Venture Global, gaf de volgende verklaring uit: “Venture Global is dankbaar voor de definitieve goedkeuring door de regering Trump van CP2. Het is een cruciaal project dat Amerikaanse bondgenoten decennialang van goedkope LNG zal voorzien, duizenden banen zal ondersteunen en de...

Samenvatting: Venture Global kondigt meer dan $ 30.000 aan voor de Monumental Sports & Entertainment Foundation

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Venture Global, Inc. (NYSE: VG) bekendgemaakt dat het een donatie van 30.065 dollar doet aan de Monumental Sports & Entertainment Foundation (MSEF) voor gemeenschapsprogramma's en -oplossingen die de metropoolregio Washington ondersteunen. Deze bijdrage maakt deel uit van het meerjarige partnerschap van Venture Global met Monumental Sports & Entertainment (MSE) via het initiatief Assists for Advancement voor de Washington Capitals en Washin...

Samenvatting: Verklaring van Venture Global over de arbitragebeslissing in de rechtszaak met Shell

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Venture Global de volgende verklaring afgegeven naar aanleiding van de positieve uitspraak van het arbritragehof in de zaak met Shell: “We zijn verheugd over de uitspraak van het tribunaal, die bevestigt wat Venture Global vanaf het begin heeft volgehouden: de duidelijke taal in onze contracten, die met al onze klanten is overeengekomen, is ondubbelzinnig. We hebben deze overeenkomsten altijd zonder uitzondering nageleefd. Onze sector en de investe...
Back to Newsroom