-

INNIO e KMW garantiscono la stabilità della rete e l'approvvigionamento dei data center grazie a una centrale elettrica di picco

  • INNIO e KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) sono impegnate nella realizzazione di una centrale elettrica di picco da 54 MW per la stabilità della rete
  • Una tutela addizionale della fornitura elettrica è destinata al progetto del data center "Green Rocks"
original Visualization of the future Green Rocks data center (c) KMW

Visualization of the future Green Rocks data center (c) KMW

JENBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group ha siglato con KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) un accordo relativo a una nuova centrale elettrica di picco da 54 MW. Si prevede la creazione complessiva di dodici sistemi energetici modulari targati INNIO presso il sito. Parte della capacità di questa centrale, secondo i programmi, sarà resa disponibile per il data center "Green Rocks", in fase di realizzazione da parte di KMW e da Green Mountain, operatore norvegese di data center.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni:
Susanne Reichelt
INNIO Group
+43 664 80833 2382
susanne.reichelt@innio.com

Industry:

INNIO Group

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni:
Susanne Reichelt
INNIO Group
+43 664 80833 2382
susanne.reichelt@innio.com

More News From INNIO Group

INNIO si aggiudica il più grande ordine nella storia dell'azienda con VoltaGrid, per la generazione di energia elettrica per uno dei più grandi data center al mondo

JENBACH, Austria e HOUSTON, USA--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group ha annunciato oggi il più grande ordine per erogazione di energia nella sua storia: un progetto innovativo di infrastruttura di produzione di energia da 2,3 GW che ospita 92 alimentatori, ognuno con una produzione di 25 MW. L'iniziativa con VoltaGrid rafforza la posizione di INNIO come fornitore chiave di soluzioni energetiche per il settore in rapida espansione dei data center negli USA. "Questo ordine epocale sottolinea la forza de...
Back to Newsroom