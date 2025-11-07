オルガノン、JADA®システムを最大4億6,500万ドルでラボリーに売却する契約を発表

ニュージャージー州ジャージーシティ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- より健康的な日常のための影響力のある医薬品とソリューションの提供を使命に掲げるグローバルヘルスケア企業であるオルガノン（NYSE: OGN）は本日、先進的な診断・治療向け医療技術の大手企業であるラボリー・メディカル・テクノロジーズと、JADAシステム取得のための契約を締結したことを発表しました。この取引の価値は最大4億6,500万ドルにのぼり、そのうち4億4,000万ドルは一定のクロージング調整を条件にクロージング時に支払われ、残金の最大2,500万ドルは、2026年の一定の収益目標の達成を条件に支払われます。本契約の一環として、約100名の従業員がラボリーに移籍する見込みです。

「私は、JADAのチームとオルガノンがこれまで20か国以上で13万6,000人以上の新しいお母さんたちを支援してきたことを非常に誇りに思っており、そのお陰でJADAは、産後出血（PPH）管理における認められた標準的ケアとして位置づけられています」とオルガノンの暫定最高経営責任者（CEO）のジョゼフ・モリッシーは述べています。「今回の取引で、JADAは母体健康分野で確かな実績を持つ大手医療技術イノベーション企業であるラボリーの手に渡ることになります。同社は、世界中のお母さんの利益のために、JADAへのアクセスをさらに拡大するための体制が整っています。この取引はまた、オルガノンのバランスシート上の余力を改善し、将来的に女性の健康分野のバイオ医薬品における他の成長機会を追求できるようにするためのさらなる一歩にもなります」

オルガノンは、保守的な管理が適切な場合に、低レベルの子宮内真空を用いて異常な産後子宮出血やヘモラージを制御および治療する医療機器であるJADAを2021年6月に買収しました。この買収以降、オルガノンは強力なチームの構築に取り組んできており、そのお陰でラボリーは製品のリーチと価値の両方を拡大し続けることのできる体制が整っています。

「出産は女性の人生において最も個人的で深い瞬間のひとつであり、すべてのお母さんがその過程を通じてサポートされていると感じることができて然るべきです。JADAシステムは、最も重要な瞬間にケアチームが治療を提供できるよう支援するものであり、そのミッションの一翼を担うことはラボリーにとって深い誇りであり、目的としていることです」とラボリーの社長兼最高経営責任者（CEO）のクリス・スミスは話しています。「当社は、JADAを支える営業チームの献身的な姿勢と力強さにも同様に感銘を受けており、オルガノンがラボリーに加わってOB（産科）分野における当社のトップクラスのパフォーマンスをさらに強化してくれることを楽しみにしています」

最大4億6,500万ドルの取引総額は、JADAの直近12か月間の売上高の6.5倍に相当し、これはJADAの立ち上げの成功と過去4年間にわたる米国の事業拡大を反映しています。今回の取引による純収益は、同社が以前発表した「純負債を調整後EBITDA比率まで削減する」という目標に沿って、負債削減に充てられる予定です。

この取引は同社の取締役会で承認済みであり、必要な規制当局の承認およびその他通常のクロージング条件（米国外の特定の市場における従業員代表の適切な関与を含む）を満たすことを条件に、2026年第1四半期にクロージングされる見込みです。

オルガノンの財務アドバイザーは、ゴールドマン・サックスが務めています。

適応症

JADA®システムは、保守的な管理が適切な場合に、異常な産後子宮出血やヘモラージを制御および治療することを目的としています。

禁忌

子宮内で進行中の妊娠がある場合

未治療の子宮破裂がある場合

子宮内反が未整復の場合

進行中の子宮頸がんがある場合

既知の子宮異常がある場合

膣、子宮頸部、子宮のいずれかに進行中の膿を伴う感染症がある場合

帝王切開の場合：JADA使用前に子宮頸管の開口が3cm未満であること

警告

JADAを子宮内に挿入する際は過度の力を加えないでください。子宮壁を損傷（穿孔を含む）する可能性があります。

妊娠週数が34週未満での分娩、または多胎の場合で子宮の大きさが34週未満と判断される場合におけるJADAシステムの安全性および有効性は確立されていません。子宮が小さい場合、穿孔や排出のリスクが高まる可能性があります。

患者の状態悪化の兆候がある場合や改善が見られない場合は、再評価の必要性、および場合によっては産後出血（PPH）や異常産後子宮出血のより積極的な治療および管理が必要であることを示しています。

JADAは、生命を脅かす産後出血（PPH）や異常産後子宮出血に対する外科的管理や輸液蘇生の代替にはなりません。

子宮頸管シールが破裂した場合のエアエンボリズムのリスクを最小限にするために、デバイスを使用する前に子宮頸管シールから空気を取り除いてください。

子宮頸管シールは常に滅菌液を充填してください。子宮頸管シールが破裂した場合のエアエンボリズムのリスクを最小限にするために、空気、二酸化炭素、その他気体では膨らませないでください。

JADAに関する有害事象や製品品質の苦情を報告するには、844-JADAMOMまでお電話ください。

JADAを使用する前に、重要な情報について 取扱説明書 をお読みください。

オルガノンについて

オルガノン（NYSE: OGN）は、より健康的な日常のための影響力のある医薬品とソリューションの提供を使命に掲げるグローバルヘルスケア企業です。同社は、バイオシミラーを含む女性の健康分野および一般医薬品で70種類以上の製品ポートフォリオを有しており、女性特有の医療ニーズ、女性に対して不均衡または異なる影響のある医療ニーズに対応するとともに、140以上の市場で必須治療へのアクセス拡大に重点的に取り組んでいます。

ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置くオルガノンは、医療のアクセス改善、手頃な価格、イノベーションの推進に取り組んでいます。詳細はwww.organon.comをご覧ください。また、LinkedIn、Instagram、X、YouTube、TikTok、Facebookでフォローしてください。

将来見通しに関する注意事項

本プレスリリースには、過去の事実に関する記述を除き、1995年米国私募証券訴訟改革法（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）のセーフハーバー条項の意味における「将来見通しに関する記述」が含まれています。これには、提案されているラボリーとの取引の利点、提案されている取引の完了に要する期間の見通し、取引の戦略的およびその他潜在的利益、取引の収益の使途、ならびにオルガノンおよびラボリーに関する未来の信念、目標、計画または見通しについてのその他の記述を含みますが、これらに限定されません。将来見通しに関する記述は、「目的」「目標」「潜在的な」「～する見通し」「予想する」「信じる」「将来」「機会」といった言葉、あるいは同様の意味を持つ言葉によって識別できる場合があります。これらの記述は、会社の経営陣の現時点での信念や期待に基づいており、重大なリスクや不確実性の影響を受けます。前提条件が不正確であった場合、またはリスクや不確実性が現実となった場合、実際の結果はこれらの将来見通しに関する記述に示されたものから大きくかけ離れる可能性があります。リスクや不確実性には、規制当局の承認取得や、想定される期間内または本来のクロージング条件の充足に関するリスク（提案された取引がクロージングされない可能性を含む）、および提案された取引において期待されている戦略的、財務的、その他利益を実現できるかどうかに関するリスクが含まれますが、これらに限定されません。同社は、新たな情報、将来の出来事、その他の理由にかかわらず、将来見通しに関する記述を公式に更新する義務を一切負いません。将来見通しに関する記述に示された結果と実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のある追加要因については、同社のSEC提出書類（最新のForm 10-Kの年次報告書、Form 8-Kの当期報告書、および後日SECに提出される書類）に記載されており、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手可能です。

