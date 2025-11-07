Venture Global anunció un nuevo acuerdo a largo plazo de compraventa de gas natural licuado con Grecia

ATENAS, Grecia--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. de Grecia anunciaron la firma de un nuevo acuerdo de compraventa (SPA) para la adquisición de un mínimo de 0,5 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL estadounidense a Venture Global durante veinte años a partir de 2030. En virtud del acuerdo, Atlantic-See tiene la posibilidad de ampliar su compromiso de compra.

Atlantic-See LNG es una empresa conjunta de reciente creación, que se anunció esta semana durante la 6.a Conferencia de la Asociación para la Cooperación Transatlántica en Materia de Energía (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation [PTEC]) celebrada en Atenas, Grecia, entre las empresas griegas AKTOR y DEPA. Este acuerdo representa el primer contrato de suministro de GNL a largo plazo de Grecia con un exportador estadounidense y da inicio a una colaboración dinámica en constante crecimiento entre Atlantic-See LNG y Venture Global.

El anuncio de este acuerdo de suministro sigue a la inversión previamente anunciada por Venture Global para ampliar la capacidad de regasificación en la terminal de importación de GNL de Alejandrópolis, en Grecia, que actualmente representa aproximadamente el 25 % de la capacidad total de la terminal. La terminal receptora flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) para GNL de Alejandrópolis y el “corredor vertical” Sur-Norte serán esenciales para reforzar la seguridad energética de Europa Central y Oriental, ya que proporcionarán una nueva ruta de suministro de gas natural estadounidense asequible y seguro para la región.

“En Venture Global estamos encantados de ampliar nuestra colaboración energética con Grecia y aportar un suministro adicional de GNL a esta región tan importante. La asociación se construyó a partir de nuestra inversión previa en el corredor vertical a través de la terminal de Alejandrópolis”, señaló el director ejecutivo de Venture Global, Mike Sabel. “Como punto de entrada principal del GNL estadounidense hacia Europa Central y Oriental, esta infraestructura de importancia estratégica y el acuerdo de compraventa son fundamentales a fin de fortalecer la capacidad de la región de diversificar su matriz energética y acceder a una fuente de suministro segura y fiable. Nos entusiasma ampliar nuestra colaboración con actores regionales clave, como la recientemente creada Atlantic-See LNG; y agradecemos al presidente Trump, al secretario Burgum, al secretario Wright, a la embajadora Guilfoyle y a otros funcionarios de ambos lados del Atlántico sus firmes liderazgos que fomentan las relaciones comerciales para el GNL estadounidense.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo con más de 100 millones de toneladas anuales (MTPA) de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y actualmente es uno de los mayores exportadores de GNL de los Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la empresa incluye activos en toda la cadena de suministro de GNL, que abarcan la producción de GNL, el transporte de gas natural, el embarque y la regasificación. Los tres primeros proyectos de la empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se encuentran en Luisiana, a lo largo del golfo de América. Venture Global desarrolla proyectos de captura y almacenamiento de carbono en cada una de sus plantas de GNL.

Declaraciones prospectivas

