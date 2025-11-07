ADNOC与Comera Financial Holdings携手以智慧融资解决方案为其阿联酋供应商和中小企业助力

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比国家石油公司（ADNOC）与Comera Financial Holdings签订了战略合作协议，以增强ADNOC位于阿联酋的中小企业和供应商的融资渠道。本次合作将启动一个融资计划，让中小企业和供应商能够更高效地获取营运资本，让他们能够更快速地履行ADNOC采购订单。

这一举措将提高供应商和中小企业获取流动性的能力，同时实现可扩展的运营和可持续的增长。本次合作强化了ADNOC通过提供切实可行的解决方案，让中小企业能够繁荣发展并参与全球竞争，从而支持本地企业和推动阿联酋经济多元化的承诺。

ADNOC集团首席财务官Khaled Al Zaabi表示：“ADNOC与Comera Financial Holdings的合作，提供了一流的融资解决方案，可让我们的阿联酋供应商和中小企业将采购订单变为可立即到位的资金，从而获得营运资本。这将提高流动性，增强敏捷性，加速业务增长。这也证明了ADNOC通过支持中小企业生态系统，强化本地供应链韧性，为阿联酋实现更大的国内价值，进一步建设多元化经济的承诺。”

根据该协议，ADNOC和Comera Financial Holdings将建立一个智能的自动化平台，直接将获得ADNOC合同的中小企业和供应商与贷款方支持对接。

Comera Financial Holdings董事总经理兼集团首席执行官Akhtar Saeed Hashmi表示：“我们与ADNOC的合作标志着本地区供应链融资方式的一个历史性飞跃。作为阿布扎比皇室集团的一部分，Comera Money带来了实现世界一流金融创新所需的实力、规模和愿景。通过向社区提供资本渠道，我们为供应商解锁了各种机会，让他们能够更快完成交付，进一步发展壮大，以及大胆创新。通过与ADNOC携手，我们将建设赋能的典范，树立供应链融资的新基准，并且不局限于阿联酋，而是涵盖全球各大市场。”

ADNOC–Comera Financial Holdings的合作将支持阿联酋的产业和经济增长，以及ADNOC的国内价值（ICV）计划，继续促进本地制造、创造就业，以及提高私营部门的竞争力。

资料来源： AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。