Westinghouse e l’Ungheria stringono una storica partnership concernente il combustibile nucleare

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company e MVM Group hanno stipulato un contratto volto a garantire la diversificazione dell’approvvigionamento di combustibile in Ungheria. Questa partnership assicura alla centrale nucleare di Paks una fornitura affidabile di combustibile VVER prodotto da Westinghouse in Europa. Le consegne di ricariche del combustibile VVER-440 Westinghouse inizieranno nel 2028, subordinatamente al completamento delle procedure di autorizzazione.

“Il nostro accordo con Westinghouse rappresenta una chiara risposta alle attuali sfide energetiche e rafforza ulteriormente il ruolo della principale centrale di base dell’Ungheria nella fornitura energetica nazionale. Questa iniziativa di importanza strategica renderà la gestione della centrale nucleare di Paks più sicura e più flessibile.

