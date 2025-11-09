-

Westinghouse e l’Ungheria stringono una storica partnership concernente il combustibile nucleare

Si tratta del primo contratto siglato con MVM Group per la fornitura di combustibile VVER-440 alla centrale nucleare di Paks

original Westinghouse Nuclear Fuel Vice President Aziz Dag, left, and Károly Mátrai, CEO of the MVM Group, signed the Paks VVER-440 contract, Nov. 7, 2025.

Westinghouse Nuclear Fuel Vice President Aziz Dag, left, and Károly Mátrai, CEO of the MVM Group, signed the Paks VVER-440 contract, Nov. 7, 2025.

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company e MVM Group hanno stipulato un contratto volto a garantire la diversificazione dell’approvvigionamento di combustibile in Ungheria. Questa partnership assicura alla centrale nucleare di Paks una fornitura affidabile di combustibile VVER prodotto da Westinghouse in Europa. Le consegne di ricariche del combustibile VVER-440 Westinghouse inizieranno nel 2028, subordinatamente al completamento delle procedure di autorizzazione.

“Il nostro accordo con Westinghouse rappresenta una chiara risposta alle attuali sfide energetiche e rafforza ulteriormente il ruolo della principale centrale di base dell’Ungheria nella fornitura energetica nazionale. Questa iniziativa di importanza strategica renderà la gestione della centrale nucleare di Paks più sicura e più flessibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

media@westinghouse.com

Industry:

Westinghouse Electric Company

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

media@westinghouse.com

More News From Westinghouse Electric Company

Riassunto: Westinghouse e ITER sottoscrivono un contratto da 180 milioni di USD per promuovere l'avanzamento della fusione nucleare

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company e ITER hanno sottoscritto un contratto di 180 milinoi di USD per l'assemblaggio del vacuum vessel per il reattore a fusione. Si tratta di un traguardo fondamentale nella costruzione del reattore ITER, che apre la strada all'uso della fusione come fonte futura pratica di energia affidabile senza emissioni di carbonio. Westinghouse sarà responsabile del completamento del vacuum vessel, che rappresenta il componente p...

Westinghouse organizza un forum sui combustibili VVER con i clienti

BRATISLAVA, Slovacchia--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse ha organizzato a Bratislava il 5° forum annuale sui combustibili VVER, con la partecipazione dei rappresentanti di sei aziende di pubblica utilità. L'evento, ospitato da Slovenské elektrárne, ha dato l'opportunità di condividere esperienze e pratiche ottimali sull'utilizzo dei combustibili VVER-1000 e VVER-440 nei reattori operativi. Westinghouse ha presentato briefing dettagliati in materia di licenze relative ai combustibili, di migliorame...
Back to Newsroom