Venture Global annuncia un nuovo accordo di compravendita di GNL sul lungo termine con la Grecia
- Un accordo ventennale di compravendita dà il via alla partnership con un'entità greca di nuova formazione per rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa centrale e orientale
- L'accordo si basa sull'investimento nella capacità di rigassificazione di Venture Global del terminale di importazione di GNL di Alexandroupolis per la fornitura di GNL statunitense alla regione
ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. in Grecia hanno annunciato l'esecuzione di un nuovo contratto di compravendita per l'acquisto di un minimo di 0,5 milioni di tonnellate all'anno di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense da Venture Global per un periodo di vent'anni, a partire dal 2030.
