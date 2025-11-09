Westinghouse en Hongarije sluiten baanbrekend partnerschap op het gebied van nucleaire brandstof

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company en MVM Group hebben een contract getekend om de brandstoflevering in Hongarije te diversifiëren. De kerncentrale van Paks (NPP) krijgt hierdoor een betrouwbare levering van Westinghouse VVER-brandstof, die in Europa wordt geproduceerd. De leveringen van Westinghouse VVER-440-brandstof zullen in 2028 van start gaan, afhankelijk van de vergunningsprocedures.

“Onze overeenkomst met Westinghouse is een duidelijk antwoord op de huidige energie-uitdagingen en versterkt de rol van Hongarije's belangrijkste basiskrachtcentrale in de binnenlandse energievoorziening. Deze strategisch belangrijke stap zal de werking van de kerncentrale van Paks veiliger en flexibeler maken."

