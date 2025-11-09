-

Westinghouse et la Hongrie concluent un partenariat historique dans le domaine du combustible nucléaire

Le premier contrat signé avec MVM Group va permettre la fourniture de combustible pour réacteur VVER-440 à la centrale nucléaire de Paks

original Westinghouse Nuclear Fuel Vice President Aziz Dag, left, and Károly Mátrai, CEO of the MVM Group, signed the Paks VVER-440 contract, Nov. 7, 2025.

Westinghouse Nuclear Fuel Vice President Aziz Dag, left, and Károly Mátrai, CEO of the MVM Group, signed the Paks VVER-440 contract, Nov. 7, 2025.

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company et MVM Group ont signé un contrat visant à garantir la diversification de l’approvisionnement en combustible de la Hongrie. Ce partenariat permettra à la centrale nucléaire de Paks de bénéficier d’un approvisionnement fiable en combustible pour réacteur VVER de Westinghouse, produit en Europe. Les premières livraisons de combustible pour réacteur VVER-440 sont prévues pour 2028, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.

« L’accord que nous avons passé avec Westinghouse constitue une réponse claire aux défis énergétiques actuels et va permettre de renforcer le rôle de la centrale nucléaire de Paks, principale source d’électricité du pays. Cette étape stratégique importante rendra l’exploitation de la centrale nucléaire de Paks plus sûre et plus souple. La diversification de l’approvisionnement en combustible permet de réduire les risques externes et de garantir une énergie prévisible et abordable pour les familles et les entreprises », a déclaré Károly Mátrai, PDG de MVM Group.

« Nous sommes impatients de livrer le combustible pour réacteur VVER de Westinghouse à la centrale de Paks et de collaborer avec la Hongrie pour aider le pays à atteindre ses objectifs de diversification des sources d’approvisionnement en combustible », a confié pour sa part Tarik Choho, président de Westinghouse Nuclear Fuel. « Grâce à ce contrat, nous allons désormais fournir tous les exploitants de réacteurs VVER en Europe et en Ukraine, et ainsi les aider à améliorer la sécurité de leur approvisionnement. »

Westinghouse a démontré qu’elle était un fournisseur fiable de combustible pour réacteur VVER-440. La société a d’abord livré les premiers assemblages de cette nouvelle forme de combustible à la centrale nucléaire de Rivne en Ukraine, puis a livré une première recharge à la centrale nucléaire de Loviisa en Finlande. Au début de l’année, une étape importante a été franchie avec la première recharge de combustible pour réacteur VVER-440 pour la centrale nucléaire de Dukovany en République tchèque. Parmi nos clients utilisant le combustible pour réacteur VVER-1000, on compte la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie, les centrales de Khmelnytskyi, de Rivné et d’Ukraine du Sud en Ukraine, ainsi que la centrale nucléaire de Temelin en République tchèque.

Westinghouse Electric Company est l’avenir de l’énergie, fournissant des technologies et des services nucléaires fiables et innovants à l’échelle mondiale. Westinghouse a été le pionnier de l’énergie nucléaire commerciale et a livré le premier réacteur à eau pressurisée commercial au monde en 1957. La société a industrialisé plus de réacteurs nucléaires que toute autre entreprise, sa technologie constituant la base de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Plus de 135 ans d’innovation font de Westinghouse le partenaire privilégié des entreprises spécialisées dans les technologies de pointe, couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’énergie nucléaire. Pour plus d’informations, visitez www.westinghousenuclear.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

media@westinghouse.com

Industry:

Westinghouse Electric Company

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

media@westinghouse.com

More News From Westinghouse Electric Company

Westinghouse et ITER signent un contrat de 180 millions de dollars pour faire progresser la fusion nucléaire

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company et ITER ont signé un contrat de 180 millions de dollars pour l'assemblage de l'enceinte à vide du réacteur de fusion. Il s'agit d'une étape clé dans la construction du réacteur ITER, qui ouvre la voie à l'utilisation de la fusion comme future source pratique d'énergie fiable et sans carbone. Westinghouse sera responsable de l’achèvement de la cuve à vide, le composant le plus crucial d’ITER : un conteneur en acier...

Le rapport de développement durable 2023 de Westinghouse souligne les progrès accomplis visant un avenir net zéro

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company a publié aujourd'hui son rapport de développement durable 2023. Le rapport fournit les dernières informations sur les efforts déployés par l'entreprise pour adopter un développement durable dans l'ensemble de ses activités et approvisioner, de manière sécuritaire et abordable, en énergie propre d'origine nucléaire, pour un avenir sans carbone. En 2023, Westinghouse a consolidé ses engagements en faveur de l'environ...

Westinghouse organise un forum sur le combustible VVER avec ses clients

BRATISLAVA, Slovaquie--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse a organisé le 5e forum annuel sur le combustible VVER à Bratislava avec des représentants de six compagnies d’électricité. Le forum, accueilli par Slovenské elektrárne, a été l’occasion de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de déploiement des combustibles VVER-1000 et VVER-440 dans les réacteurs en service. Westinghouse a présenté des exposés détaillés sur l’octroi de licences de combustible, les améliorations apporté...
Back to Newsroom