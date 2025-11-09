Westinghouse et la Hongrie concluent un partenariat historique dans le domaine du combustible nucléaire

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company et MVM Group ont signé un contrat visant à garantir la diversification de l’approvisionnement en combustible de la Hongrie. Ce partenariat permettra à la centrale nucléaire de Paks de bénéficier d’un approvisionnement fiable en combustible pour réacteur VVER de Westinghouse, produit en Europe. Les premières livraisons de combustible pour réacteur VVER-440 sont prévues pour 2028, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.

« L’accord que nous avons passé avec Westinghouse constitue une réponse claire aux défis énergétiques actuels et va permettre de renforcer le rôle de la centrale nucléaire de Paks, principale source d’électricité du pays. Cette étape stratégique importante rendra l’exploitation de la centrale nucléaire de Paks plus sûre et plus souple. La diversification de l’approvisionnement en combustible permet de réduire les risques externes et de garantir une énergie prévisible et abordable pour les familles et les entreprises », a déclaré Károly Mátrai, PDG de MVM Group.

« Nous sommes impatients de livrer le combustible pour réacteur VVER de Westinghouse à la centrale de Paks et de collaborer avec la Hongrie pour aider le pays à atteindre ses objectifs de diversification des sources d’approvisionnement en combustible », a confié pour sa part Tarik Choho, président de Westinghouse Nuclear Fuel. « Grâce à ce contrat, nous allons désormais fournir tous les exploitants de réacteurs VVER en Europe et en Ukraine, et ainsi les aider à améliorer la sécurité de leur approvisionnement. »

Westinghouse a démontré qu’elle était un fournisseur fiable de combustible pour réacteur VVER-440. La société a d’abord livré les premiers assemblages de cette nouvelle forme de combustible à la centrale nucléaire de Rivne en Ukraine, puis a livré une première recharge à la centrale nucléaire de Loviisa en Finlande. Au début de l’année, une étape importante a été franchie avec la première recharge de combustible pour réacteur VVER-440 pour la centrale nucléaire de Dukovany en République tchèque. Parmi nos clients utilisant le combustible pour réacteur VVER-1000, on compte la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie, les centrales de Khmelnytskyi, de Rivné et d’Ukraine du Sud en Ukraine, ainsi que la centrale nucléaire de Temelin en République tchèque.

