ADNOC、コメラ・フィナンシャル・ホールディングスと提携し、UAEのサプライヤーと中小企業にスマートファイナンスソリューションを提供

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ADNOCは、アラブ首長国連邦（UAE）を拠点とする中小企業（SME）およびサプライヤーの資金調達機会を拡大するため、コメラ・フィナンシャル・ホールディングスと戦略的提携に合意しました。この提携により、中小企業やサプライヤーが運転資金をより効率的に調達できる融資プログラムが開始され、ADNOCからの発注（PO）に迅速に対応できるようになります。

このイニシアチブは、サプライヤーや中小企業にとって資金へのアクセスを向上させるとともに、事業規模の拡大と持続可能な成長を促進するものです。今回の提携は、地元企業を支援し、中小企業が成功を収め、世界的に競争できるようになるための実践的ソリューションを提供するもので、UAEの経済多角化を推進するというADNOCがコミットメントを改めて示しています。

ADNOCグループの最高財務責任者であるカレド・アル・ザービは、「ADNOCとコメラ・フィナンシャル・ホールディングスとの提携は、UAEのサプライヤーや中小企業が発注を即時資金化することで運転資金を確保できる、このクラスで最高レベルの資金調達ソリューションを提供します。これにより、流動性が向上し、事業のアジリティが強化され、事業の発展が加速するでしょう。これは、ADNOCが中小企業エコシステムを支援し、地域サプライチェーンのレジリエンスを強化し、UAE国内における価値をさらに高めることで、多様化した経済の発展を推進するというコミットメントを示しています」と述べています。

この合意の一環として、ADNOCとコメラ・フィナンシャル・ホールディングスは、ADNOCとの契約を獲得した中小企業とサプライヤーを融資機関の支援に直接結びつける、インテリジェントで自動化されたプラットフォームを構築する予定です。

コメラ・フィナンシャル・ホールディングスのマネージングディレクター兼グループCEOであるアクタル・サイード・ハシュミは、「ADNOCとの提携は、この地域におけるサプライチェーンの資金調達のあり方を大きく変える歴史的な一歩となります。アブダビのロイヤル・グループの一員であるコメラ・マネーは、世界クラスの金融イノベーションを実現するために必要な強み、規模、そしてビジョンを提供します。当社は地域社会に資金へのアクセスを提供することで、サプライヤーがより迅速に供給を行い、より力強く成長し、自信を持ってイノベーションを生み出せる機会を提供します。当社はADNOCと協力し、UAEだけでなく、世界の市場全体におけるサプライチェーン ファイナンスの新たなベンチマークとなる、真のエンパワーメントモデルを構築していきます」と述べています。

ADNOCとコメラ・フィナンシャル・ホールディングスの提携は、UAEの産業および経済成長、そしてADNOCの国家国内価値（ICV）プログラムを支援するもので、これにより、国内の製造業、雇用創出、民間企業の競争力強化が促進されます。

配信元： AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。