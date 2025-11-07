ADNOC s'associe à Comera Financial Holdings pour offrir des solutions de financement intelligentes à ses fournisseurs et PME des Émirats arabes unis

ABOU DABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--ADNOC a signé un partenariat stratégique avec Comera Financial Holdings afin d'améliorer l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les fournisseurs d'ADNOC basés aux Émirats arabes unis. Cette collaboration permettra de lancer un programme de financement, permettant aux PME et aux fournisseurs d'accéder plus efficacement au fonds de roulement afin de pouvoir honorer plus rapidement les commandes d'ADNOC.

Cette initiative améliorera l'accès aux liquidités tout en permettant des opérations évolutives et une croissance durable pour les fournisseurs et les PME. Ce partenariat renforce l'engagement d'ADNOC à soutenir les entreprises locales et à promouvoir la diversification économique des Émirats arabes unis en fournissant des solutions pratiques qui permettent aux PME de prospérer et d'être compétitives à l'échelle mondiale.

Khaled Al Zaabi, directeur financier du groupe ADNOC, a déclaré : « Le partenariat d’ADNOC avec Comera Financial Holdings offre des solutions de financement optimales qui permettront à nos fournisseurs et PME des Émirats arabes unis de mobiliser du fonds de roulement en convertissant leurs commandes en financement immédiat. Ce partenariat améliorera la liquidité, renforcera l’agilité et accélérera la croissance des entreprises. Il témoigne de l’engagement d’ADNOC à promouvoir une économie diversifiée en soutenant l’écosystème des PME, en renforçant la résilience de nos chaînes d’approvisionnement locales et en créant davantage de valeur ajoutée pour les Émirats arabes unis. »

Dans le cadre de cet accord, ADNOC et Comera Financial Holdings créeront une plateforme intelligente et automatisée qui mettra directement en relation les PME et les fournisseurs ayant obtenu des contrats d’ADNOC avec des organismes de financement.

Akhtar Saeed Hashmi, directeur général et PDG du groupe Comera Financial Holdings, a déclaré : « Notre partenariat avec ADNOC marque une avancée historique dans le financement des chaînes d'approvisionnement de la région. En tant que membre du Royal Group d'Abou Dabi, Comera Money apporte la solidité, l'envergure et la vision nécessaires pour proposer une innovation financière de premier plan. En facilitant l'accès au capital pour la communauté, nous offrons aux fournisseurs la possibilité d'accélérer leur développement, de renforcer leur position et d'innover en toute confiance. Avec ADNOC, nous construisons un modèle d'autonomisation qui établira de nouvelles normes en matière de financement des chaînes d'approvisionnement, non seulement aux Émirats arabes unis, mais aussi sur les marchés mondiaux. »

Le partenariat ADNOC - Comera Financial Holdings soutient la croissance industrielle et économique des Émirats arabes unis et le programme ICV (In-Country Value) d'ADNOC, qui continue de dynamiser la production locale, la création d'emplois et la compétitivité du secteur privé.

Source: AETOSWire