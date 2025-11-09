-

Westinghouse y Hungría establecen una asociación histórica en materia de combustible nuclear

Firma del primer contrato con MVM Group para suministrar combustible VVER-440 a la central nuclear de Paks

Westinghouse Nuclear Fuel Vice President Aziz Dag, left, and Károly Mátrai, CEO of the MVM Group, signed the Paks VVER-440 contract, Nov. 7, 2025.

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company y MVM Group han firmado un acuerdo para garantizar la diversificación del suministro de combustible en Hungría. Esta colaboración garantiza a la central nuclear de Paks un suministro estable de combustible VVER de Westinghouse, fabricado en Europa. Las entregas de recargas de combustible VVER-440 de Westinghouse comenzarán en 2028, siempre y cuando se obtengan las licencias necesarias.

«Nuestro acuerdo con Westinghouse es una clara respuesta a los retos que plantea hoy en día el sector energético y consolida aún más la importancia de la principal central eléctrica de Hungría para el suministro energético nacional. Este avance estratégico hará que el funcionamiento de la central nuclear de Paks sea más seguro y flexible.

