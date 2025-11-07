Xsolla gaat samenwerking aan met Deloitte Turkiye en Lorien Accelerator als categorie-sponsor voor Gaming Awards bij Fast 50 Türkiye 2025-programma

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd videogamebedrijf dat ontwikkelaars helpt hun games te lanceren, te laten groeien en er geld mee te verdienen, kondigt met trots aan dat het sponsor is van het Gaming Awards-segment van het Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025-programma, dat wordt georganiseerd in samenwerking met Lorien Accelerator. Het evenement vindt plaats op 10 december 2025 en zal de snelst groeiende bedrijven van Turkije in verschillende sectoren in het zonnetje zetten, met speciale aandacht voor de dynamische gamingsector.

Als sponsor van de categorie Gaming Awards krijgt Xsolla aanzienlijke merkbekendheid door prominente logo-plaatsingen op alle evenementmaterialen, waaronder digitale platforms, officiële evenementborden en ander promotiemateriaal. Naast deze publiciteit biedt de deelname van Xsolla ook een exclusieve kans om deel te nemen aan een paneldiscussie over het snelgroeiende gaming-ecosysteem in Turkije. Het panel biedt inzicht in de gamingmarkt in de regio, opkomende trends en mogelijkheden voor ontwikkelaars om hun bereik te vergroten.

“We zijn verheugd om samen te werken met Deloitte Turkiye en Lorien Accelerator om het Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025-programma te ondersteunen”, aldus Berkley Egenes, Chief Marketing en Growth Officer bij Xsolla. "De Turkse gamingindustrie groeit snel en in 2025 wordt een omzet van 3,33 miljard dollar geprojecteerd. Het aantal gebruikers stijgt naar verwachting tot 25,40 miljoen in 2030. Deze samenwerking biedt ons dus een unieke kans om contact te leggen met de markt en samen te werken met enkele van de meest innovatieve ontwikkelaars in de regio.”

Ga voor meer informatie over het Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025-programma naar: xsolla.blog/deloitte

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services speciaal ontworpen om de uitdagingen van de videogame-industrie op te lossen. Van indie tot AAA werken bedrijven samen met Xsolla om hen te helpen bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en te gelde maken van hun games. Xsolla gelooft in de toekomst van videogames en is vastbesloten om kansen samen te brengen en makers voortdurend met nieuwe middelen te ondersteunen. Xsolla is gevestigd en geregistreerd in Los Angeles, Californië, en opereert als merchant of record. Het bedrijf heeft meer dan 1500 gameontwikkelaars geholpen om meer spelers te bereiken en hun bedrijf wereldwijd te laten groeien. Met meer manieren om te verdienen en te winnen, hebben ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben om van het spel te genieten.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

Over Deloitte

Deloitte verwijst naar een of meer delen van Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), haar wereldwijde netwerk van member firms en hun gerelateerde entiteiten (gezamenlijk de "Deloitte-organisatie"). DTTL (ook wel "Deloitte Global" genoemd) en elk van haar member firms en gerelateerde entiteiten zijn juridisch afzonderlijke en onafhankelijke entiteiten, die elkaar niet kunnen verplichten of binden ten opzichte van derden. DTTL en elke DTTL member firm en verwante entiteit is alleen aansprakelijk voor haar eigen handelen en nalaten, en niet voor die van elkaar. DTTL levert geen diensten aan klanten.

Deloitte biedt toonaangevende professionele diensten aan bijna 90% van de Fortune Global 500® en duizenden particuliere bedrijven. Onze mensen leveren meetbare en blijvende resultaten die het vertrouwen van het publiek in de kapitaalmarkten helpen versterken en klanten in staat stellen te transformeren en te gedijen. Voortbouwend op haar meer dan 180-jarige geschiedenis, omvat Deloitte meer dan 150 landen en gebieden. Ontdek hoe de ongeveer 470.000 mensen van Deloitte wereldwijd een impact maken die ertoe doet op www.deloitte.com.

Over Lorien Accelerator

Lorien is de eerste wereldwijde accelerator in Turkije die zich uitsluitend richt op startups op het gebied van gaming en gametechnologie. Lorien, met hoofdkantoor in Istanbul, helpt oprichters van games hun groei te versnellen door middel van een buitengewoon wereldwijd mentornetwerk, AI-tools, branchespecifieke playbooks op het gebied van juridische zaken, fondsenwerving en publicaties. Daarnaast hebben zij toegang tot een internationaal netwerk van investeerders en partners. Het 12 weken durende programma brengt vooraanstaande mentoren van bedrijven als Blizzard, Valve, Riot Games, Peak en Havas samen en slaat een brug tussen de Turkse gameontwikkelaarsgemeenschap en perspectieven wereldwijd.

Ga voor meer informatie naar: lorienaccelerator.com

