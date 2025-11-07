INNIO en KMW verzekeren stroomnetstabiliteit en de voeding van datacenters met een piekcentrale

JENBACH, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group heeft een contract ondertekend met KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) voor een nieuwe piekcentrale van 54 MW. In totaal twaalf modulaire energiesystemen van INNIO zijn bedoeld om op deze site te worden ingezet. Naar verwacht zal een deel van de capaciteit van de centrale beschikbaar zijn voor de “Green Rocks” datacenter, dat door KMW en de Noorse datacenteroperator Green Mountain wordt gebouwd.

