INNIO en KMW verzekeren stroomnetstabiliteit en de voeding van datacenters met een piekcentrale

  • INNIO en KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) bouwen een piekcentrale van 54 MW om het stroomnet te stabiliseren
  • Extra veiligstelling van de stroomvoorziening voor het “Green Rocks” datacenterproject
original Visualization of the future Green Rocks data center (c) KMW

Visualization of the future Green Rocks data center (c) KMW

JENBACH, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group heeft een contract ondertekend met KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) voor een nieuwe piekcentrale van 54 MW. In totaal twaalf modulaire energiesystemen van INNIO zijn bedoeld om op deze site te worden ingezet. Naar verwacht zal een deel van de capaciteit van de centrale beschikbaar zijn voor de “Green Rocks” datacenter, dat door KMW en de Noorse datacenteroperator Green Mountain wordt gebouwd.

Contacts

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Susanne Reichelt
INNIO Group
+43 664 80833 2382
susanne.reichelt@innio.com

