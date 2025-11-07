-

INNIO y KMW garantizan con una central eléctrica de punta la estabilidad de la red y el suministro para un centro de datos

  • INNIO y KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) están construyendo una central eléctrica de punta de 54 MW para garantizar la estabilidad de la red.
  • Protección adicional para el suministro eléctrico del proyecto del centro de datos «Green Rocks».
original Visualization of the future Green Rocks data center (c) KMW

JENBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--El Grupo INNIO acaba de firmar un contrato con KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) para construir una nueva central eléctrica de punta de 54 MW. Se prevé que incluya un total de 12 sistemas energéticos modulares de INNIO y que parte de la capacidad de la planta esté disponible para el centro de datos «Green Rocks», que están construyendo KMW y el operador noruego de centros de datos Green Mountain.

