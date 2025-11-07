INNIO y KMW garantizan con una central eléctrica de punta la estabilidad de la red y el suministro para un centro de datos

JENBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--El Grupo INNIO acaba de firmar un contrato con KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) para construir una nueva central eléctrica de punta de 54 MW. Se prevé que incluya un total de 12 sistemas energéticos modulares de INNIO y que parte de la capacidad de la planta esté disponible para el centro de datos «Green Rocks», que están construyendo KMW y el operador noruego de centros de datos Green Mountain.

