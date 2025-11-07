阿布達比國家石油公司（ADNOC）攜手Comera Financial Holdings，為阿聯供應商和中小企業提供智慧融資解決方案

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比國家石油公司（ADNOC）已與Comera Financial Holdings簽署策略合作協議，旨在提升ADNOC對阿聯境內中小企業和供應商的融資管道。此次合作將推出一項融資計畫，幫助中小企業和供應商更有效率地獲取營運資金，從而更快完成ADNOC的採購訂單。

該計畫將提升供應商和中小企業的流動性，同時協助其實現可擴展的營運和永續成長。此次合作進一步鞏固了ADNOC支援本地企業、推動阿聯經濟多元化發展的承諾，透過提供切實可行的解決方案，助力中小企業蓬勃發展，並在全球範圍內提升競爭力。

ADNOC集團財務長Khaled Al Zaabi表示：「ADNOC與Comera Financial Holdings的合作將提供一流的融資解決方案，幫助我們的阿聯供應商和中小企業將採購訂單轉化為即時資金，從而釋放營運資本。這將增強流動性，提升靈活性，同時加速業務成長，並充分彰顯了ADNOC致力於推動經濟多元化發展的決心，具體體現為支援中小企業生態系統、強化本地供應鏈韌性，以及為阿聯創造更高的國內價值。」

作為協議的一部分，ADNOC和Comera Financial Holdings將創建一個智慧自動化平台，為獲得ADNOC合約的中小企業和供應商與貸款機構建立直接聯繫。

Comera Financial Holdings董事總經理暨集團執行長Akhtar Saeed Hashmi表示：「我們與ADNOC的合作標誌著該地區供應鏈融資方式的歷史性飛躍。身為阿布達比Royal Group的成員，Comera Money擁有提供世界一流金融創新所需的實力、規模和遠見。透過向社區提供資金支援，我們正在為供應商創造更多機遇，協助他們更快交付、更強發展、勇於創新。我們與ADNOC攜手，致力於建立一種賦能模式，這將為供應鏈金融樹立新的標桿，不僅在阿聯，更將惠及全球市場。」

ADNOC與Comera Financial Holdings的合作將支援阿聯的工業和經濟成長，並助力ADNOC的「國內價值（ICV）」計畫，該計畫持續推動本地製造業發展、創造就業機會並提升私營部門的競爭力。

來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。