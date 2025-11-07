Venture Global宣布与希腊达成新的长期液化天然气购销协议

希腊雅典--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)与希腊的ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A.今日宣布签署一份新的购销协议(SPA)，从2030年起的20年内，后者将每年从Venture Global采购至少50万吨美国液化天然气(LNG)。根据该SPA，Atlantic-See有可能扩大其采购承诺。

Atlantic-See LNG是一家新成立的合资企业，本周在希腊雅典举办的第六届跨大西洋能源合作(PTEC)会议上正式亮相，由希腊公司AKTOR和DEPA联合组建。该协议是希腊与美国出口商签署的首份长期LNG供应协议，标志着Atlantic-See LNG与Venture Global之间充满活力且持续发展的合作正式启动。

在此次供应协议宣布之前，Venture Global此前宣布对希腊亚历山德鲁波利斯LNG接收站再气化产能进行投资。目前，Venture Global已占据该接收站约25%的总产能。亚历山德鲁波利斯LNG浮式储存再气化装置(FSRU)接收站及南北“垂直走廊”(Vertical Corridor)将成为加强中东欧能源安全的关键，它将开辟新的运输通道，把经济可靠的美国天然气输送至该地区。

Venture Global首席执行官Mike Sabel表示：“依托此前通过亚历山德鲁波利斯接收站对‘垂直走廊’的投资，Venture Global很高兴能扩大与希腊的能源合作，为这一关键地区带来更多LNG供应。作为美国LNG进入中东欧的主要入口，这一具有重要战略意义的基础设施和SPA协议是增强该地区能源结构多元化能力、获取安全可靠供应来源的关键。我们期待与新成立的Atlantic-See LNG等地区核心企业深化合作，同时也感谢Trump总统、Burgum部长、Wright部长、Guilfoyle大使以及大西洋两岸其他官员的有力领导，他们正积极推动美国LNG的进一步贸易。”

关于Venture Global

Venture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商，其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年，Venture Global从其首个工厂开始生产LNG，目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产，包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存项目。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。我们打算使此类前瞻性陈述适用经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（简称“《交易法》”）第21E条中包含的关于前瞻性陈述的安全港条款。除了关于历史事实的陈述外，本文所包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可通过“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“推测”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“持续”等术语及其否定形式或其他类似术语加以识别。

这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响，可能包括有关我们的未来业绩、合同、预期增长战略和影响公司业务的趋势预测的陈述。这些陈述仅基于我们当前对未来事件的预期和预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。这些因素包括：我们需要筹集大量额外资金完成未来项目及相关资产建设，且可能无法以可接受的条款或根本无法获得融资；可能无法准确估算项目成本，且天然气管道及连接工程的建设和运营可能因监管审批、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、操作风险等因素导致成本超支和延误；全球贸易动态、国际贸易协定及美国贸易政策（包括关税影响）的不确定性；项目的成功完成依赖工程总承包商(EPC)及其他承包商，可能面临承包商无法履行合同义务的风险；各类经济和政治因素，包括环保或公共利益团体的反对，或缺乏地方政府和社区支持，可能对项目审批、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响；以及与在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告“第1A项—风险因素”及后续SEC报告中讨论的其他风险相关的因素。

本文包含的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，且以发布当日我们认为合理的假设为基础。除非法律可能要求，否则我们不承担更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。