ADNOC collabora con Comera Financial Holdings per offrire ai suoi fornitori e alle PMI degli EAU soluzioni di finanziamento intelligenti

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--ADNOC ha siglato una partnership strategica con Comera Financial Holdings per migliorare l'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese (PMI) e dei fornitori di ADNOC con sede negli Emirati Arabi Uniti. La collaborazione darà il via a un programma di finanziamento che consentirà alle PMI e ai fornitori di accedere in modo più efficiente al capitale circolante, permettendo loro di evadere più rapidamente gli ordini di acquisto (PO, Purchase Order) di ADNOC.

L'iniziativa migliorerà l'accesso alla liquidità, consentendo al contempo operazioni scalabili e una crescita sostenibile per i fornitori e le PMI. La partnership rafforza l'impegno di ADNOC a sostenere le imprese locali e a promuovere la diversificazione economica degli Emirati Arabi Uniti, fornendo soluzioni pratiche che consentono alle PMI di prosperare e competere a livello globale.

Khaled Al Zaabi, Chief Financial Officer del Gruppo ADNOC, ha dichiarato: "La partnership di ADNOC con Comera Financial Holdings fornisce soluzioni di finanziamento di prim'ordine che consentiranno ai nostri fornitori e alle PMI degli Emirati Arabi Uniti di sbloccare il capitale circolante convertendo gli ordini di acquisto in finanziamenti immediati. Ciò migliorerà la liquidità, rafforzerà l'agilità e accelererà la crescita del business. Questo testimonia l'impegno di ADNOC a promuovere ulteriormente un'economia diversificata sostenendo l'ecosistema delle PMI, rafforzando la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento locali e offrendo un maggiore valore all'interno del Paese per gli Emirati Arabi Uniti".

Nell'ambito dell'accordo, ADNOC e Comera Financial Holdings creeranno una piattaforma intelligente e automatizzata che metterà in contatto diretto le PMI e i fornitori che si sono aggiudicati i contratti ADNOC con il supporto dei finanziatori.

Akhtar Saeed Hashmi, Amministratore delegato e CEO del gruppo Comera Financial Holdings, ha dichiarato: "La nostra partnership con ADNOC segna un passaggio storico nel modo in cui vengono finanziate le catene di approvvigionamento nella regione. Come parte del Royal Group di Abu Dhabi, Comera Money apporta la forza, la portata e la visione necessarie per realizzare innovazioni finanziarie di massimo livello. Offrendo alla comunità l'accesso al capitale, stiamo aprendo ai fornitori l'opportunità di fornire servizi più rapidi, di rafforzarsi e di innovare senza alcun timore. Insieme ad ADNOC, stiamo costruendo un modello di empowerment che stabilirà nuovi parametri di riferimento per il finanziamento della catena di approvvigionamento, non solo negli Emirati Arabi Uniti ma in tutti i mercati globali".

La partnership tra ADNOC e Comera Financial Holdings sostiene la crescita industriale ed economica degli Emirati Arabi Uniti e il programma In-Country Value (ICV) di ADNOC, che continua a promuovere la produzione locale, la creazione di posti di lavoro e la competitività del settore privato.

Fonte: AETOSWire